Römerbriefe: Elf Freunde müsst ihr sein

Von: Sandra Busch, Georg Leppert

So sehen Sieger aus. Hinten (v.l.n.r.): Nathaniel Ritter (FDP), Johannes Lauterwald (Grüne), Thomas Sittler (Stadtverwaltung Frankfurt), Moritz Post (Die Partei), Bastian Bergerhoff (Grüne). Vorne (v.l.n.r.): Maximilian Klöckner (Die Partei), Sebastian Papke (FDP), Yannick Schwander (CDU), Omar Shehata (SPD). © Nicole Schwander

Frankfurt hat wieder eine Parlamentself ... obwohl: Eigentlich ist das Römer-Team nur zu neunt. Wir wissen, wer die Mannschaft noch unterstützen könnte. Die FR-Kolumne aus dem Frankfurter Rathaus.

Busch: Könntest Du noch einmal erzählen, wer dein Lieblingsautor ist?

Leppert: Warum noch einmal?

Busch: Weil es dieses Mal im Gegensatz zu den Römerbriefen im Februar 2022 zum Inhalt des Textes passt. Damals ging es um Frankfurt-Krimis.

Leppert: „Elf Freunde müsst ihr sein“ von Sammy Drechsel passt immer.

In einem Stadtparlament geht es natürlich nicht immer harmonisch zu, liebe Freundinnen und Freunde der Kommunalpolitik. Klar gibt es da auch mal Streit, selbst die Regierungsparteien sind sich nicht immer einig. Ob es nun um Waffenverbotszonen oder Diagonalsperren geht. Aber nun gibt es einen Zusammenschluss aus Lokalpolitikern – nein, wir haben nicht vergessen zu gendern –, in dem Zusammenhalt und Teamgeist die größte Rolle spielen. Denn Frankfurt hat jetzt wieder eine Parlamentself. Vertreter von Grünen, CDU, SPD, FDP und der Partei kicken in einer Mannschaft. Da ist Harmonie gefragt, sonst wird das nichts mit dem Erfolg. Ziele hat die Elf sich bereits gesteckt: „Noch ein bis zwei Trainingseinheiten, und der FC Bundestag kann kommen!“, schreibt der ehrenamtliche Stadtrat Maximilian Carlo Klöckner (Die Partei) auf Twitter.

Um die Elf des Deutschen Bundestags – in der übrigens auch Frauen mitspielen – schlagen zu können, muss aber vielleicht noch eine Kleinigkeit bei der Mannschaftsaufstellung bedacht werden. Die Parlamentself sollte: elf Spieler haben. Auf dem Mannschaftsfoto war sie nur zu neunt. Es fehlen also zwei Spieler. Oder Spielerinnen. Und Auswechselspieler:innen zu haben, ist auch nicht verkehrt. Und wer trainiert eigentlich die Mannschaft? Wir haben ein paar Vorschläge.

Römerbriefe: Weber spielt den genialen Pass

Bau- und Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD): Bereits vier Tage vor der Partie kündigt sie an, dass sie in der 51. Minute einen genialen Pass spielen wird. Auf wen, sagt sie nicht. Macht aber nichts, die Frankfurter Eltern von Grundschulkindern wissen ja auch nur, wann Weber zwei Gymnasien bauen will. Nicht wo.

SPD-Stadtverordneter Thomas Bäppler-Wolf: Er soll Buße tun für sein rassistisches Geplapper und die Mannschaft bei einem Spiel in einer Geflüchtetenunterkunft aufs Feld führen. In den zwei Wochen vorher bekommt er Videoverbot.

Römerbriefe: Schnitzler mit Rechtsdrall

FDP-Stadtverordnete Isabel Schnitzler: Sie überzeugt mit einem perfekten Passspiel. Immer wieder haben ihre Bälle einen unerwarteten Rechtsdrall, der die Abwehrreihen überrascht.

Trainer oder Trainerin: Eigentlich müsste OB Mike Josef (SPD) die Aufgabe übernehmen. Der hat aber echt keine Zeit. Er übergibt an Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne). Die lehnt ab. Sie sei schon das Maskottchen der Eintracht, zwar nur inoffiziell, aber die Eintracht habe immer noch kein Spiel in der Europa League verloren, seit sie Vereinsmitglied sei. Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner (Grüne) soll es daher machen. Sie zögert. Regeln befehligen? Für Disziplin sorgen? Ist das wirklich ihr Ding? Die Sitzungen der Stadtverordneten leitet sie ja immer total antiautoritär.

Am nächsten Tag steht Arslaner mit Pfeife auf dem Platz. Der FC Bundestag kann kommen.

Sandra Busch und Georg Leppert gehören zum Römer-Team der FR, das aus dem Frankfurter Rathaus berichtet. Frühere Römerbriefe gibt es unter www.fr.de/roemerbriefe.