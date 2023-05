Römerbriefe: Der Letzte wird der Erste sein

RÖMERBRIEFE

Mike Josef wird mit ziemlicher Sicherheit nie Schützenkönig. Dafür hat der Oberbürgermeister andere Talente, wie der Magistrat bald erfahren wird. Die FR-Kolumne aus dem Frankfurter Rathaus.

Busch: Stell dir vor, du läufst mit deiner Mutter durch eine dunkle Straße. Plötzlich kommt ein Räuber aus dem Gebüsch. Würdest du dann…

Leppert: Äh… Gibt das jetzt eine Gewissensprüfung für die Kriegsdienstverweigerung? Die war schon abgeschafft, als ich damals an der Reihe war.

Busch: Nein. Ich wollte dich nur fragen: Würdest du dann darauf hoffen, dass Mike Josef mit einer Waffe um die Ecke kommt und euch verteidigt?

Leppert: Puh, wie gemein.

Wir sind Ihnen noch etwas schuldig, liebe Freundinnen und Freunde der Kommunalpolitik. Vorige Woche hatten wir ja an dieser Stelle das Schützenfest des Magistrats auf dem Wäldchestag angekündigt. Nun warten Sie bestimmt gespannt auf die Ergebnisse. Also, sagen wir, wie es ist: Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) mag viele Talente haben. Das Schießen gehört definitiv nicht dazu. Josef landete abgeschlagen auf dem letzten Platz, was für uns vollkommen in Ordnung ist.

Wir haben ja schon vorige Woche geschrieben, dass diese Ballerei auch nicht unumstritten ist. Und wir als linksliberale Tageszeitung… Da gibt es schlimmere Fehltritte, mit denen man immer wieder in den Römerbriefen landet. Fragen Sie mal bei Jan „Hier wird nicht gegendert“ Schneider nach.

Römerbriefe: Glückwunsch an Siegerin und Sieger

Trotzdem müssen wir ja Glückwünsche aussprechen. Und zwar an Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) und den ehrenamtlichen Stadtrat Maximilian Carlo Klöckner (Die Partei). Beim Schützenfest des Magistrats gibt es nämlich zwei Wettbewerbe. Einmal geht es um eine Medaille, danach um einen Pokal, oder umgekehrt, ach, das ist auch zu kompliziert. Jedenfalls haben Wüst und Klöckner gewonnen. Und bei den Stadtverordneten lagen Yannick Schwander und Anita Akmadza (beide CDU) vorne. Reife Leistung, verdient.

Derweil arbeitet Mike Josef schon an einer Magistratsvorlage. Das Wäldchesschießen, so munkelt man, soll zwar erhalten bleiben, aber um weitere Wettbewerbe ergänzt werden. Hier unsere Ideen für attraktive Spiele, bei denen der Oberbürgermeister garantiert nicht Letzter wird.

Römerbriefe: Aber Kicken kann Mike Josef

Fußball: Das war jetzt erwartbar. Mike Josef wäre fast Profi geworden. Allerdings wäre er dann wohl beim SSV Ulm gelandet. Und hätten die vor vielen Jahren mit Josef gegen die Eintracht gewonnen, wäre die Eintracht abgestiegen. Josef hätte sich in Frankfurt nicht mehr blicken lassen können, wäre nicht an die Uni und nicht in den Asta gegangen, hätte nicht den Widerstand gegen Studiengebühren angeführt – und die Schreiber:innen der Römerbriefe müssten demnächst viel Geld für ihre Kinder bezahlen.

Hallenbau zu Frankfurt: ein einfaches Spiel. Wer zuerst eine Multifunktionshalle gebaut hat, gewinnt. Es treten an: Mike Josef, seine früheren Magistratskollegen Jan Schneider und Markus Frank und Vertreter:innen der SPD-Fraktion, die ernsthaft geglaubt hatten, so eine Halle könne in kurzer Zeit am Flughafen gebaut werden.

Schnitzeln: ein vornehmeres Wort für Schnitzelwettessen. Josef liebt Schnitzel mit Quittensoße. Aber kann er auch ein Wettessen gewinnen? Josef will nur Vegetarier:innen herausfordern. Aber gibt es die im Magistrat überhaupt? Die Römerbriefe jedenfalls scheitern mit der Recherche.

Sandra Busch und Georg Leppert gehören zum Römer-Team der FR, das aus dem Frankfurter Rathaus berichtet. Frühere Römerbriefe gibt es unter www.fr.de/roemerbriefe.