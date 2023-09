Römerbriefe: Alle wieder da

Von: Sandra Busch, Georg Leppert

Auch das gab es in diesem Sommer: Oberbürgermeister Mike Josef führt begeisterte Zeitungsleser:innen durch den Römer. © Rolf Oeser

Unsere Auszeit ist vorbei. Eigentlich ist in den vergangenen sechs Wochen ganz schön viel passiert für so ein Sommerloch. Die FR-Kolumne aus dem Frankfurter Rathaus.

Leppert: Wie war noch mal mein Passwort, verfluchter Mist?

Busch: Die Namen deiner Kinder? Hintereinander geschrieben?



Leppert: Nee. Ich glaube, es lautete: KoloMuani9.

Busch: Dann ist es eh Zeit, dass du das änderst.

Wir sind ein wenig lost (Jugendwort des Jahres 2020), liebe Freundinnen und Freunde der Kommunalpolitik. Wochenlang waren wir in Urlaub, die eine im Süden, der andere im Nordwesten, und Römerbriefe sind ja schon seit einer Ewigkeit nicht mehr erschienen. Und jetzt ist hier alles neu und fremd für uns und wir finden uns gar nicht mehr zurecht.

Am besten erinnern wir uns gemeinsam mit Ihnen, was in den vergangenen Wochen so alles geschehen ist. Und das war gar nicht wenig für ein Sommerloch.

Mit Nazis redet man nicht

Gäbe es einen Römerbriefe-Preis für Demokratie, dann ginge er an die Tochter von Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner (Grüne). Die 16-Jährige soll auf der Treppe zum Römer deutlich erklärt haben, dass sie mit Nazis nicht rede. Der Adressat dieses Satzes war falsch gewählt. Aber den Grundsatz, mit Nazis nicht zu reden, finden wir sehr gut. Wir freuen uns auf weitere Sätze von ihr. Etwa: „Ich rede nicht mit Leuten, die in ihrer Wählervereinigung wichtige Menschen haben, die wiederum Brüder haben, die widerwärtige Flugblätter entworfen haben.“

Dann gab es wieder mal eine Diskussion über Sperren im Nordend. In der „Bild“ meldete sich der Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bunds zu Wort und sagte, es dauere viel zu lange, diese neuen Poller in der Cronstettenstraße aufzuschließen. Da gehe den Rettungsdiensten wichtige Zeit verloren. Diesen Elfmeter verwandelte der stellvertretende Fraktionschef der CDU, Yannick Schwander (Glückwunsch zur Wiederwahl als CDA-Chef), natürlich ganz sicher. Es sei dringend geboten, „auf die Experten zu hören, die hier Alarm schlagen“.

Das finden wir natürlich auch. Offenbar sind die Expert:innen der Brandschutzdirektion, die in die Umgestaltung von Straßen eingebunden sind, für Schwander keine Fachleute, denn auf sie will er ja nicht hören. Auf FR-Anfrage meinten sie übrigens, es sei nicht notwendig die Poller aufzuschließen, sämtliche Einsatzorte ließen sich auch über andere Wege in der vorgeschriebenen Zeit erreichen.

Ging die IAA wegen der Rettungsdienste nach München?

Aber klar: Wären die Poller nicht da, ginge es schneller. Und im Ernstfall zählen Sekunden. Auch bei Staus geht den Rettungskräften ja immer wertvolle Zeit verloren. Wir erinnern uns: Die gesamte CDU forderte damals die IAA auf, Frankfurt zu verlassen. Während der Messe gab es immer wieder Staus in der Stadt und Rettungswagen brauchten länger als normal. Das sei nicht akzeptabel, sagte nach frei erfundener FR-Recherche Yannick Schwander damals, und forderte die Automesse auf, nach München zu ziehen.

Und dann gab es noch das jährliche Pressefest. An das erinnern wir uns sogar noch gut. Das war nämlich vorgestern. Die Location (auch ein bisschen Jugendwort) Städel war fein gewählt, es gab Bier aus Flaschen und hervorragenden Nudelsalat … Und dann hat der XXX von der XXX dem XXX gesagt, dass er ein XXX ist, woraufhin XXX die Bierflasche genommen hat und XXX … Es tut uns leid, dass Sie die vielen XXX lesen mussten, aber es bleibt dabei: Was auf dem Pressefest passiert, ist unser Geheimnis.

Sandra Busch und Georg Leppert gehören zum Römer-Team der FR, das aus dem Frankfurter Rathaus berichtet. Frühere Römerbriefe gibt es unter www.fr.de/roemerbriefe.