Straßen sollen ruhiger werden

Der Biedenkopfer Weg in Rödelheim soll ruhiger werden. © Rolf Oeser

Der Ortsbeirat 7 macht Vorschläge für ein Projekt des Magistrats, bei dem Straßen bespielt und dadurch sicherer werden sollen.

Der Biedenkopfer Weg in Rödelheim und die Josef-Wirmer-Straße (Westhausen): So lauten die Vorschläge des Ortsbeirats 7 (Hausen, Industriehof, Praunheim, Rödelheim, Westhausen) für das Auswahlverfahren „Bespielbare Straßen in Frankfurt“.

Dieses Projekt hatte der Magistrat im Sommer 2022 zum straßenbegleitenden Spiel auf den Weg gebracht, um damit den öffentlichen Raum zu beleben und das nachbarschaftliche Miteinander zu fördern. Die Ortsbeiräte wurden gebeten, bis Ende März 2023 Straßen zu benennen. Im Ortsbezirk 7 oblag diese Aufgabe den Kinderbeauftragten, bei denen sich hieran interessierte Elterninitiativen gebildet hatten.

Nach längerer Diskussion entschied sich der Ortsbeirat nun für den Biedenkopfer Weg und die Josef-Wirmer-Straße. Vor allem gab es auf Seiten mancher Ortsbeiräte, insbesondere aus den Reihen der CDU, Probleme zu verstehen, worin sich „Bespielbare Straßen“, „verkehrsberuhigte Zonen“ (im Sprachgebrauch „Spielstraßen“) und „Nachbarschaftsstraßen“ unterscheiden, zu denen in der Sitzung ebenfalls ein Antrag auf der Tagesordnung stand. Unter anderem Corinna Kratz-Banava (Kinderbeauftragte in Westhausen) und Stadtbezirksvorsteherin Irmgard Huber bemühten sich um Aufklärung. „Bespielbare Straßen“ müssen bereits Teil einer Tempo-30-Zone oder als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen sein. Es dürfen dort keine öffentlichen Nahverkehrsmittel fahren sowie keine Feuerwehr, Polizeidienststellen oder Parkhäuser sein. Auch müssen die Straßen breit genug und das Gehwegparken untersagt sein.

Aus dem Investitionstopf, den die Stadt mit 198 000 Euro befüllt hat, können Spiel- und Hüpfelemente angeschafft werden, die am Straßenrand installiert werden, erläuterte Kratz-Banava und betonte: „Es fallen dadurch maximal ein oder zwei Parkplätze weg.“ Die Straße soll „Aufenthaltsqualität für Kinder und Nachbarn schaffen“, ergänzte Huber. Die CDU ließ sich trotzdem nicht überzeugen. „Unsere Kritik richtet sich nach diesem Von-oben-herab-System. Die Initiative muss von den Leuten vor Ort kommen und nicht umgekehrt“, monierte Thomas Rätzke. CDU-Fraktionsvorsitzender Veljko Vuksanovic befürchtet in den Straßen ein für die Kinder „erhöhtes Verletzungsrisiko“, da die Durchfahrt mit dem Auto weiterhin gestattet sei. Bei der Wahl der in Frage kommenden Straßen müsse eine „friedliche Koexistenz“ mit der Nachbarschaft möglich sein, meinte Torben Zick (Farbechte / Die Linke). Letztendlich stimmten Grüne, SPD, Farbechte / Die Linke und Antonio Fernandes Coelho (fraktionslos) für die von den Grünen eingebrachte Anregung. CDU und BFF votierten dagegen, die FDP enthielt sich.

Zudem möchte das Stadtteilgremium den Hausener Bürger:innen ermöglichen, an den Sonntagen 7. und 14. Mai sowie 4. und 18. Juni die Straße Alt-Hausen zwischen Mühlwiesenstraße und Hausener Obergasse als Nachbarschaftsstraße zu nutzen. Der zentrale Platz soll dann alters- und kulturübergreifend ein Ort für Begegnung, Austausch sowie Musik, Spiel und Spaß sein. Interessierte Gruppen, die sich an diesem neuen, vergangenen Jahr vom Magistrat beschlossenen Modell der Nachbarschaftsstraßen einbringen möchten, können sich beim Ortsbeirat melden. Die Vorlage der Grünen wurde mit den Stimmen der Grünen beschlossen, dagegen waren zwei Christdemokraten und die BFF. Die übrigen hatten sich enthalten.