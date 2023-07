Rödelheimer Parkfest erstmals auf der Schlosswiese

Von: Sonja Thelen

Um Pflanzen zu schützen, darf nicht mehr am ursprünglichen Standort gefeiert werde, wie noch auf unserem Archivbild. © Rolf Oeser

Der neue Standort wird wegen der Lage in der prallen Sonne kritisiert. Schirmen kann die Stadt nicht zur Verfügung stellen.

Die 31. Ausgabe des Rödelheimer Parkfests im Solmspark, das für Samstag, 8. Juli, ab 14 Uhr geplant ist, wird in diesem Jahr erstmals auf der Schlosswiese stattfinden und nicht mehr auf der gewohnten Wiese unweit vom Kiosk. Das berichtete Johannes Lauterwald, Ortsvorsteher im Ortsbeirat 7 (Hausen, Industriehof, Praunheim, Rödelheim, Westhausen), in der vergangenen Sitzung des Stadtteilgremiums.

Um die Vegetation sowie den alten Baumbestand zu schützen und eine Verdichtung des Bodens durch das Publikum zu vermeiden, hatte das Grünflächenamt eine Genehmigung des traditionsreichen, von der Jugend- und Kulturinitiative Rödelheim organisierten Parkfestes am ursprünglichen Standort abgelehnt. Als alternative Fläche hatte die Stadt dafür die Schlosswiese vorgeschlagen.

Von Jazz bis Punk Das Bühnenprogramm am Samstag startet um 14 Uhr mit Pulse. Das sind vier junge Multi-Instrumentalisten aus Frankfurt und Offenbach, deren Musik zwischen Indi-Pop, Singer-Songwriter und Rock rangiert. Hinter DTS verbergen sich drei Urgesteine der Frankfurter Punkrock-Szene. Sie sorgen für einen Mix aus Punk und Hardcore über Kraut zu Glam und Surf mit deutschen Texten voll beißender Ironie. In den Umbaupausen wird wie schon 2022 die Formation Swing Easy an verschiedenen Orten mit ihrer Mischung aus Klezmer, Jazz, Polka, Reggae und Blasmusik aufsuchende Unterhaltungsarbeit leisten. Als erster Top-Act des Abends spielt Kick Joneses, es folgt “ The Shogettes“. jdi

Ein Standort, den das Organisationsteam wegen der Lage in der prallen Sonne und wegen möglicher technischer Probleme erheblich kritisierte. In der Juni-Sitzung hatte die Initiative daher den Ortsbeirat 7 um Unterstützung gebeten. Ortsvorsteher Lauterwald hat daraufhin versucht, sich in die Verhandlungen zwischen Stadt und Organisationsteam einzubringen, „vor allem wegen schattenspendender Maßnahmen“. Offenbar mit mäßigem Erfolg. Um das Publikum Gäste vor starken Sonneneinstrahlung zu schützen, könnten die Festival-Machenden Sonnenschirme zwar aufstellen. „Aber die Stadt kann hierfür nichts zur Verfügung stellen“, so Lauterwald. Inge Pauls (Farbechte/Die Linke) ergänzte: „Eine Unterstützung durch den Ortsbeirat ist in der kurzen Zeit leider nicht gelungen. Wir hoffen, dass es trotz der Herausforderungen noch ein gutes Parkfest wird.“

Allerdings möchte das Stadtteilgremium Rödelheimer Parkfest langfristig sichern. Einmütig hat der Ortsbeirat daher in der Juli-Sitzung einen von der SPD eingebrachten Antrag verabschiedet. Demnach möchte das Gremium gemeinsam mit den Organisator:innen des Parkfestes nach Lösungen zu suchen, damit das Festival weiter im Solmspark fortbestehen kann, ohne den alten Baumbestand zu gefährden.