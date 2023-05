Rödelheimer Musiknacht: 55 Konzerte an 14 Spielorten

Rödelheim Die Musiknacht findet wie im Vorjahr an der Nidda statt. Als Abschluss-Veranstaltung gibt es einen Stummfilm mit Orgelbegleitung.

Die Plakate hängen, die Programme liegen aus. Jetzt fehlen nur noch das warme Frühlingswetter und das Publikum. Unter dem Motto „Rödelheimer Musiknacht präsentiert: Musik am Fluss“ steht am kommenden Samstag, 13. Mai, von 15 bis 21.30 Uhr ein musikalischer Rundgang an der Nidda an. Geplant sind mindestens 55 Konzerte an 14 unterschiedlichen Spielorten.

Rödelheimer Talente präsentieren unterschiedlichste Musikrichtungen: Blues, Rock, Folk, Disko, Chor- und Orgelmusik, Singer-Songwriter, Volkslieder und klassische Musik. Den Abschluss bildet wie schon früher bei der Musiknacht Sven Wortmann, der ab 22 Uhr auf der Rollschuhbahn einen Stummfilm von Buster Keaton live auf einer Kinoorgel begleitet.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, als coronageschuldet erstmals die Spielorte der Musiknacht an und rund um die Nidda gelegt wurden, entschied das ehrenamtliche Organisationsteam, dies in diesem Jahr wieder zu tun. Das erläutert Heike Hecker, Quartiersmanagerin in Rödelheim-West sowie Mit-Initiatorin und -Organisatorin des Musik-Events.

Gebäude werden integriert

Zudem werden einige Gebäude und deren Umfeld, die sich unweit der Nidda befinden, in „Musik am Fluss“ integriert, so zum Beispiel die evangelische Cyriakus-Kirche auf der Insel, das Auguste-Oberwinter-Haus, der Pavillon im Brentanopark, das Haus Biegwald oder das Vereinsringhaus. „Die Nidda ist wie ein roh gefasster Diamant und zieht sich als roter Faden durch ‚Musik am Fluss‘. Durch diese geografische Fassung hatte das Ganze im vergangenen Jahr noch mehr von einem Festival. Die Menschen aus dem Stadtteil sind unterwegs, legen sich auf die Wiesen, hören der Musik zu und begegnen sich“, erläutert Hecker. Eine wunderbare Atmosphäre des Miteinanders entstehe so. Da die meisten Spielorte im Freien liegen und keine kommerzielle Bewirtung angeboten wird, sei es ratsam, sich für ein Picknick eine Decke, Getränke und etwas zu Essen mitzubringen.

Prinzipiell seien Achtsamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme wichtige Voraussetzungen, damit die „solidarisch organisierte Musikveranstaltung“ gelingt, betont die Quartiersmanagerin. Das fängt schon bei den Vorbereitungstreffen an, deren Startschuss Ende 2022 fiel und an denen 50 bis 60 Ehrenamtliche teilnahmen, um unter anderen zu klären, welche Musikgruppe am besten wo spielt und sie sich gegenseitig nicht in die Quere kommen.

Müll wieder mitnehmen

Auch bittet das Orga-Team, freundlich-erwartungsvoll untereinander und mit den aktiv Beteiligten umzugehen, beispielsweise keine Fahrräder direkt vor den Bühnen abzustellen, Müll zu vermeiden und gegebenenfalls den eigenen Abfall nach dem Festival wieder mit nach Hause zu nehmen. „Um Kosten zu vermeiden, sammeln wir Ehrenamtlichen am Sonntagmorgen den Müll ein“, so Hecker.

Der Eintritt zu „Musik am Fluss“ ist frei. Alle beteiligten Musiker und Musikerinnen spielen ohne Gage. Finanziert wird das Projekt durch das „Frankfurter Programm – Aktive Nachbarschaft“. Gedruckte Programme gibt es im Nachbarschaftsbüro (Westerbachstraße 29), in der Stadtteilbibliothek (Radilostraße 17-19), bei Pappmarché (Alexanderstraße 27) sowie in weiteren Rödelheimer Geschäften.

Das Programm ist online unter www.roedelheimer.de und www.roedelheimer-musiknacht.de zu finden. Weitere Infos sind über das Quartiersmanagement Rödelheim-West, per E-Mail an roedelheim-west@frankfurt-sozialestadt.de, zu beziehen.