Rödelheim: Mehr Grün statt neuer Rechenzentren

Von: Sonja Thelen

Teilen

Das Stadtplanungsamt stellt die künftige Entwicklung des Gewerbegebiets östlich der A5 vor. Kritik gibt es am Verkehrskonzept - und dass kein Autobahnanschluss fest eingeplant ist.

Keine weitere Ansiedlung von Rechenzentren und von Einzelhandel, dafür im Gegenzug Flächen für das Gewerbe sichern und mehr Grün: Das sind Grundzüge für den Bebauungsplan für das Rödelheimer Gewerbegebiet „Östlich der A5/Eschborner Landstraße“, den die Stadt aktuell erstellt. Im Zuge der frühzeitigen Bürgerbeteiligung stellte das Stadtplanungsamt zentrale Aspekte am Dienstagabend in der Sitzung des Ortsbeirats 7 (Hausen, Industriehof, Praunheim, Rödelheim, Westhausen) vor.

Geprägt sei das über Jahrzehnte gewachsene Gebiet von einer sich in Höhe, Größe und Erscheinungsbild unterscheidenden Bebauung, führte Stadtplanerin Stephanie Wardt aus. Die Nutzungen variieren ebenfalls: Werkstätten, Hallen, Logistikzentren, Büro- und Wohngebäude sowie Gebäude mit sozialer Nutzung – Schule und ein Pflegeheim – und durch Religionsgemeinschaften, außerdem Supermärkte, Hotels und vor allem Rechenzentren. Eine Entwicklung, die der Stadt zunehmend Sorge bereite. Denn sie habe Einfluss auf die Bodenpreise. „Wir sehen hier einen großen Handlungsbedarf.“ Durch die gestiegen Preise werde es für Gewerbebetriebe schwieriger, Flächen zu finden, die im Stadtgebiet nur begrenzt verfügbar seien, so Wardt. Daher soll der Bebauungsplan Flächen für Gewerbebetriebe planungsrechtlich sichern und strukturieren.

Kritik am Verkehrkonzept

Nachdem die Stadtverordnetenversammlung dem Aufstellungsbeschluss zugestimmt habe, „haben wir ein Strukturkonzept erarbeitet, das nun als Diskussionsgrundlage“ dient, erläuterte Wardt den Ablauf des Verfahrens. Noch bis 28. Juli können Bürger:innen sich beteiligen (siehe Infobox).

Der künftige Bebauungsplan wolle die Ansiedlung weiterer Rechenzentren unterbinden. „Wir schwächen hier sonst den klassischen Standort für Gewerbebetriebe“, verdeutlichte Ingo Lachmann, Leiter Planungsteam für die Ortsbezirke 6 und 7, auf Nachfrage. Auch soll sich kein weiterer Einzelhandel im Plangebiet ansiedeln können.

Bürgerbeteiligung Der Beteiligungszeitraum für das Gewerbegebiet „Östlich der A5/Eschborner Landstraße “ geht noch bis 28. Juli. Die Pläne stehen online unter www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/b_rgermitwirkung_17524.html. Zudem liegen sie im Planungsdezernat aus: montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr, Atrium, Kurt-Schumacher-Straße 10. Anregungen per E-Mail an: abteilung-2.amt61@stadt-frankfurt.de. the

Künftig soll der Klimaschutz mehr berücksichtigt werden. Die 95 Hektar große Fläche soll grüner, an den Straßen mehr Bäume und mehr Begleitgrün gepflanzt sowie Grünflächen aufgewertet werden: etwa entlang der Eschborner Landstraße, am Seegewann und Am Seedamm. Auch ist ein Grünzug vom Rödelheimer Friedhof über den Schultheißenweg gen Westen angedacht. Auf privaten Grundstücken sollen Dächer, Fassaden und Vorgärten stärker begrünt werden, so die Stadtplanerin. Die Anregung eines Bürgers, an der Guerickestraße Bäume anzupflanzen, griff sie auf. Auf die Nachfrage von Inge Pauls (Farbechte/Die Linke) zur Nutzung von Brauchwasser erläuterte Sylvia Krämer vom Planungsteam: In dem Gebiet sei die Nutzung von Wasser wegen der Belastung des Bodens mit Altlasten schwierig.

Wenig zufriedenstellend waren die Informationen zur Verkehrsplanung und zum Anschluss des Gewerbegebiets an die A5 im Bereich Lorscher Straße, den der Ortsbeirat 7 seit Jahren fordert. Zwar liege für den Autobahnanschluss eine Machbarkeitsstudie vor und sind Flächen im Bebauungsplanentwurf vorgesehen, letztendlich entscheide darüber der Bund, führte Wardt aus.

„Eine Ausweitung der Verkehrsflächen“ sei nicht vorgesehen. Im Gebiet sei der „Verkehr funktionsfähig“ und fließe ab, so Wardt. Nur zu Stoßzeiten käme es dort zu Staus, wo die Verkehrsverbindungen „Nadelöhre“ sind. Das beträfe aber nicht das Plangebiet. Damit zog sich die Stadtplanerin den Unmut einiger Stadtteilpolitiker auf sich, vor allem hinsichtlich einer Entlastung der Westerbach- und der Gaugrafenstraßen.

„Ich vermisse den größeren Rahmen, wie die einzelnen Gebiete verkehrlich ineinandergreifen“, monierte Torben Zick (Farbechte). Kritik übte auch Thomas Rätzke (CDU). Wardts Ausführung war für ihn „schwer zu akzeptieren. Es wird eine weitere Belastung hinzukommen. Das ist zu lax. Die Verkehrsströme werden zu wenig beachtet. Die Menschen wissen nicht, wie sie über die Straße kommen sollen“.