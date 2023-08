Nur noch Schutt und Asche

Hier wurde alles abgerissen. © rüffer

Bagger machen Häuserzeile im alten Ortskern von Rödelheim platt. Geplant ist ein Neubau mit 26 Wohnungen.

Vehement haben sich die Bagger in den vergangenen Wochen durch das Mauerwerk der Häuserzeile in Alt-Rödelheim 12 – -20 gefressen. Unermüdlich haben sie die Dächer abgetragen, Fenster heraus- und Mauern eingerissen. Bis nur noch ein großer Schuttberg übrig blieb. Der jetzt nach und nach abgefahren wird. Damit aus dem einstigen Schandfleck im alten Ortskern wieder ein schöner Mittelpunkt wird.

So wie es sich viele Menschen und auch der Ortsbeirat 7 (Hausen, Industriehof, Praunheim, Rödelheim, Westhausen) bereits seit Jahren wünschen. Außerdem war die Häuserzeile, in der es einst ein Bistro, einen Gemüsehändler und einen Asia-Imbiss gab, nicht mehr standfest. Zu marode war das Mauerwerk – alleine schon deswegen führte an dem Abriss letztlich kein Weg vorbei.

26 Wohnungen, vier Gewerbeflächen im Erdgeschoss, eine Tiefgarage mit 15 Stellplätzen und ein großzügiger Innenhof sind auf der bislang komplett versiegelten Fläche geplant. Dazu ein kleiner Platz zum Verweilen, mit einem Café an der Frontseite. Damit soll etwas geschaffen werden, was in Rödelheim nach wie vor fehlt: ein Dorfplatz, ein Mittelpunkt.

Realisiert wird das Projekt von der Sky Construction GmbH, die Neue Altstadt habe man für die Planung als Vorbild genommen, so Architekt Payel Rahmen bei der Vorstellung der Pläne auf einer Informationsveranstaltung vor einem Jahr. Soll heißen: Es wird in der schmalen Straße mit dem teilweise noch alten Kopfsteinpflaster kein großer einheitlicher Block wie andernorts in der Mainmetropole entstehen. Stattdessen ist eine abwechslungsreiche Fassade in mehreren Farben geplant, die sich an den Höhen der Gebäude in der Straße orientiert und dementsprechend einpasst.

So werden die Gebäude rechts und links, auf Wunsch der Bauaufsicht, niedriger als in der Mitte, wo vier Stockwerke plus Dachgeschoss geplant sind; mit Balkonen an jeder Wohnung, die zwischen 50 und 100 Quadratmeter groß werden. An den Seiten wird das Ensemble zudem zehn Meter schmaler als der Platz, der bisher bebaute Innenhof bleibt frei, der vor einigen Jahren in einer Ideenwerkstatt mehrfach gewünschte Quartiersplatz kann realisiert werden.