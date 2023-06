Keine Erlaubnis für Rödelheimer Parkfest

Von: Sonja Thelen

Auf der gewohnten Wiese wird das Parkfest nicht stattfinden. © Rolf Oeser

Die organisierende Initiative lehnt eine von der Stadt angebotene Alternativfläche ab und bittet den Ortsbeirat um Hilfe.

Im vergangenen Sommer konnte die Jugend- und Kulturinitiative Rödelheim ihr 30. Parkfest im Solmspark begehen. Regionale Bands traten live auf der Wiese unweit vom Kiosk auf, während sich die Kinder etwa auf der Hüpfburg amüsieren konnten. Nach Corona war es ein Wiedersehen zum Feiern, Tanzen, Trinken, Essen und Spielen, unkommerziell und ehrenamtlich organisiert. In diesem Sommer ist die Vorfreude auf Seiten der Initiative aber erheblich getrübt. Davon berichtete Vorstandsmitglied Mark Jungbluth gemeinsam mit Gloria Cali und Marcin Biskupski in der Bürgerfragestunde des Ortsbeirats 7 (Hausen, Industriehof, Praunheim, Rödelheim, Westhausen) und bat das Stadtteilgremium um Unterstützung.

Denn bei der Genehmigung des 31. Rödelheimer Parkfests, das für Samstag, 8. Juli, geplant ist und für das die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, gibt es erheblich Probleme. „Das Parkfest hat dieses Jahr bisher keine Erlaubnis erhalten, auf unserer gewohnten Wiese in der Nähe der Straße Auf der Insel – und damit in der Nähe unserer Vereinsräume – stattzufinden“, so Jungbluth. Grünflächenamt und Untere Naturschutzbehörde hätten bei einer Begehung vor gut fünf Wochen den bisherigen Festivalstandort auf Nachfrage bislang nur mündlich abgelehnt.

Als Gründe hatte die Stadt demnach auf wilde Tulpen und besonders schützenswerte Bäume verwiesen. Für die Ehrenamtlichen ist die Argumentation nicht stringent. „Obwohl das Parkfest letztes Jahr, genauso wie seit mittlerweile Jahrzehnten, an diesem Platz stattfindet, blühten dort auch dieses Jahr im Frühling die Tulpen. Die angeblichen Schäden an der Natur stellen unseres Erachtens nur eine unzutreffende Vermutung da“, sagte Jungbluth im Ortsbeirat.

Dieser Darstellung widerspricht indes Lena Berneburg, Sprecherin des Grünflächenamtes: „Durch die Aufbauten eines Festes findet eine Bodenverdichtung statt, welche dem Wurzelbereich der Bäume dauerhaft schadet.“ Durch Bodenverdichtung verursachte Schädigungen von Bäumen würden sich nicht unmittelbar zeigen, sondern unter Umständen erst Jahre später. Berleburg erläutert weiter, dass sich der Solmspark in der besonders schützenswerten Zone II des Grüngürtels befindet. Hier seien ihr zufolge durch die Landschaftsschutzverordnung fast alle Handlungen untersagt und in Ausnahmefällen durch die Untere Naturschutzbehörde genehmigungspflichtig. „Des Weiteren unterliegt der Solmspark dem Schutz der städtischen Grünanlagensatzung. Unter diesem Aspekt sind sich die zuständigen Behörden einig, dass es einige wenige traditionelle Veranstaltungen dort geben kann, allerdings immer unter dem Aspekt des optimalen Schutzes der Parkanlage“, so die Sprecherin.

Daher hat das Grünflächenamt der Initiative die weiter südlich gelegene Schlosswiese im Solmspark als Alternativfläche angeboten. „Diese Wiese ist nur halb so groß und komplett in der prallen Sonne gelegen. Wir sollen also zum vermeintlichen Schutz der Tulpen ungeschützt in die pralle Julisonne ausweichen“, monierte Jungbluth in der Bürgerfragestunde und unterstrich: „Die gesundheitlichen Gefahren aufgrund der Sonneneinwirkung sind nicht zu vernachlässigen.“ Auch sei das technische Equipment auf die vorherige Fläche ausgelegt, eine kurzfristig angepasste Lösung kaum umsetzbar, so sein Mitstreiter Biskupski.

Auch wird während des Parkfestes wegen Brandgefahr schon seit Jahren im Hof der Raumstation Rödelheim im Sport- und Jugendzentrum Auf der Insel gegrillt. „Wenn das Parkfest nun zu einem noch weiter von der verbliebenen Grillmöglichkeit gelegenen Ort verlegt wird, wird diese räumlich klar von dem Fest getrennt und somit viel zu weit weg sein“, erklärte Jungbluth.

So oder so: „Das Parkfest wird am 8. Juli stattfinden. Die Plakate sind gedruckt“, bekräftigte Biskupski. Aber: Bleibe es bei den Rahmenbedingungen, könne das für die Zukunft das Aus für das Parkfest bedeuten.

Ortsvorsteher Johannes Lauterwald (Grüne) will jetzt noch einmal in den Dialog treten und mit den Beteiligten nach „einer verträglichen Lösung“ suchen. „Die Vorbehalte gegen den alternativen Standort in der prallen Sonne sind nachvollziehbar, aber auch die ökologischen Einwände. Trotzdem müssen Feste weiter stattfinden können“, so Lauterwald.