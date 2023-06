Eltern beklagen Hortplatzversorgung in Rödelheim

Von: Sonja Thelen

Kinder an der Michael-Ende-Schule. Der Elternbeirat der Einrichtung beklagen die Betreuungssituation. © peter-juelich.com

Vertreterinnen der Michael-Ende-Schule machen sich im Ortsbeirat Luft. Das Gremium beschließt daraufhin einen interfraktionellen Antrag.

Die Hortplatzversorgung vor allem in Rödelheim ist weiterhin dramatisch. Das schilderten Eltern in der Bürgerfragestunde des Ortsbeirats 7 (Hausen, Industriehof, Praunheim, Rödelheim, Westhausen) am Dienstagabend.

Nach den Sommerferien soll die Michael-Ende-Schule (MES) fünfzügig werden. „Aber es fehlen an allen Ecken und Enden Plätze für die nachschulische Betreuung“, berichtete Schulelternbeirats-Vorsitzende Daniela Kalscheuer. Verschärft werde die Situation, da sich der Austausch der alten und der Aufbau der neuen, größeren temporären Klassenraum-Containeranlage verzögert habe. Hier waren im Februar bei den Bauarbeiten überraschend Knochen im Erdreich gefunden worden, die zunächst untersucht werden mussten. Mittlerweile ist die Baustelle wieder freigegeben.

Die unzureichende Hortplatzversorgung stelle sich für die betroffenen Familien als eine „Voll-Katastrophe“ dar, so die Vorsitzende. Die ständige Ungewissheit, ob das Kind nach dem Wechsel von der Kita in die Grundschule einen nachschulischen Betreuungsplatz in Rödelheim bekomme, zehre massiv an den Nerven und setze die Eltern unter erheblichen Druck. Viele befürchten, ihre Berufstätigkeit nicht mehr ausüben zu können oder ihre Arbeitsstunden reduzieren zu müssen.

„Rödelheim ist ein wachsender Stadtteil, für den es noch nicht einmal ein Konzept für eine Ganztagsschule gibt“, so Anna-Lena Morel, deren Kinder die MES besuchen. Durch weitere Neubauprojekte würden immer mehr Familien nach Rödelheim ziehen, wodurch sich der Mangel an Betreuungsplätzen weiter verschärfe. „Es besteht akuter Handlungsbedarf“, betonte Morel.

Zu wenig Plätze im Westen

Aus Sicht der Elternvertreterinnen bestehe innerhalb der Stadt eine erhebliche Schieflage. Der Frankfurter Westen sei mit Hortplätzen unterversorgt: Dort betrage die Quote ihnen zufolge 56 Prozent, während sie im Nordend bei 82 Prozent liege. „In Rödelheim haben wir 500 Grundschulplätze und aktuell 200 Hortplätze. Damit liegen wir deutlich unter 50 Prozent und gehören zu den Schlusslichtern in Frankfurt“, veranschaulichte die Schulelternbeirats-Vorsitzende. Seit Jahren sei das Problem bekannt, „aber es passiert nichts“, so Kalscheuer. Daher haben die Elternbeiräte aus der MES sowie aus den Kindertagesstätten Niddagaustraße, Stichelstraße, Parklöwen und der Erweiterten Schulischen Betreuung an der Michael-Ende-Schule unter anderem an den Ortsbeirat und das Dezernat von Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) einen offenen Brief geschrieben. Zudem planen die Eltern, am kommenden Montag, 12. Juni, in die Sitzung des Bildungsausschusses zu gehen.

Auch der Ortsbeirat, der sich seit vielen Jahren mit der unzureichenden Betreuungssituation in Rödelheim befasst und hierzu bereits mehrere Anträge verabschiedet hat, hat hierzu in der Sitzung am Dienstag eine weitere, diesmal interfraktionelle Anfrage auf den Weg gebracht. Das Stadtteilgremium möchte von der Stadt Angaben zu Plätzen und zu Initiativen, damit die nachschulische Betreuung für die Schulanfänger:innen im Ortsbezirk sichergestellt werden kann.

Das Problem ist dem Bildungsdezernat bekannt. „Wir kennen natürlich den offenen Brief und arbeiten an weiteren Lösungen für die Grundschulbezirke Brentano-Schule und Michael-Ende-Schule. Die Bauarbeiten für die Containerstellung an der Michael-Ende-Schule laufen jetzt. Die Verzögerung durch die überraschenden Knochenfunde konnte im Vorfeld niemand einkalkulieren“, teilte Jetta Lüdecke, Büroleiterin von Stadträtin Weber, auf Nachfrage mit.