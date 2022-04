Diskussion über Altglascontainer im Ortskern

Von: Judith Dietermann

In Alt-Rödelheim gibt es keine Altglascontainer mehr. Der Bahnhof ist die nächste Möglichkeit, um Leergut zu entsorgen. Der Ortsbeirat sucht daher mit der FES nach neuen Standorten.

In die Räume des ehemaligen Sonnenstudios an der Ecke Alt-Rödelheim/ Thudichumstraße soll bis Ende des Jahres die Stadt-Apotheke aus der Lorscher Straße 5 einziehen. Hintergrund ist, dass sie sich vergrößern wolle. An dem Eckhaus haben bereits Umbauarbeiten begonnen. Die zwei dort auf dem Gehweg stehenden Altglascontainer mussten daher weichen und werden auch nicht wiederkommen, wie Ortsvorsteher Johannes Lauterwald (Grüne) am Montagabend in der Sitzung des Ortsbeirates 7 (Hausen, Industriehof, Praunheim, Rödelheim, Westhausen) berichtete. Sie würden die Schaufenster der Apotheke verdecken, was beim Sonnenstudio weniger problematisch war. Nach einem neuen Standort werde bereits gesucht, Lauterwald steht in engem Austausch mit der FES, die die Container sofort an einem neuen Standort platzieren würde. Aber zwischen neu aufgestellten Containern und Hauswand muss laut Regelung ein Mindestabstand von zwölf Metern sein, erklärte der Ortsvorsteher. Wer aber die Gegebenheiten in Alt-Rödelheim kenne, der wisse, dass dies schier unmöglich sei. Ingmar Müller (Grüne) sieht zudem die Gefahr, dass die Menschen ihr Leergut trotzdem an der Ecke abstellen werden. Egal, ob dort ein Container stehe, oder nicht. „Man sollte dort ein Schild aufstellen, das erklärt, was mit den Containern passiert ist und wo es die nächsten gibt“, sagte er.

Die nächste Möglichkeit, das Altglas zu entsorgen, gibt es am Bahnhof. „Das sind weite Wege, deshalb brauchen wir schnell einen neuen Standort“, sagt Lauterwald. Zwei Möglichkeiten habe er mit der FES bei einem Rundgang durch den Stadtteil besprochen. Entweder am Eingang des Brentanoparks, direkt gegenüber des Kiosks. Oder vor dem Autohaus an der Niddabrücke. Zwei Parkplätze müssten dafür abgepollert werden. „Diese Variante ist fußläufig besser erreichbar“, findet der Ortsvorsteher.

Inge Pauls (Linke) schlug derweil versenkbare Container vor. Allerdings hatte der Magistrat erst jüngst einen Antrag des Ortsbeirates für Alt-Rödelheim wegen fehlender Gelder abgelehnt. jdi