Rinn verteidigt Portal der Frankfurter Ausländerbehörde

Von: Georg Leppert

Am neuen Portal der Ausländerbehörde gibt es Kritik. © christoph boeckheler*

Die Frankfurter Ordnungsdezernentin sieht den Service des Amts verbessert und weist Kritik zurück.

Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) weist die massive Kritik am neuen digitalen Portal der Ausländerbehörde zurück. Das Angebot sei erfolgreich angelaufen. Bis Mitte Juli seien über das Portal bereits knapp 4500 Anträge und mehr als 2000 Fragen eingegangen, heißt es in einer Stellungnahme, die Rinn am Donnerstag veröffentlichte.

Ende Juni ging das Portal online. Es soll es den Klient:innen der Behörde einfacher machen, Anträge und Anfragen zu stellen. Vor allem aber will die überlastete Behörde so den sehr großen Andrang in ihrem E-Mail-Eingang in den Griff bekommen. Dort hatten sich zeitweise 20 000 unbeantwortete Nachrichten befunden, wobei viele Betroffene ihre Anfrage mehrfach und zudem an unterschiedliche Adressen im Haus geschickt hatten.

Ausländerbehörde: Offener Brief von Anwälten

Doch an dem Portal gibt es scharfe Kritik. Eine Gruppe von Anwältinnen und Anwälten, die im Migrationsrecht tätig sind, sieht sich in ihrer Arbeit behindert. Sie könnten sich nämlich nicht mehr mit der zuständigen Person in der Behörde austauschen, sondern müssten allgemeine Anfrage stellen.

In einem offenen Brief der Anwältinnen und Anwälte ist von einem „Kontaktvermeidungsmechanismus“ die Rede. Zudem sehen die Jurist:innen das Abfragen zahlreicher Daten äußerst kritisch. Derweil monieren Wohlfahrtsverbände, dass sich auf der Oberfläche des Portals ausschließlich Erklärungen auf Deutsch befinden.

Ausländerbehörde: Postfächer abgeschaltet

Diesen Kritikpunkt kann Rinn nachvollziehen. Die städtischen Seiten im Internet ließen mehrsprachige Inhalte nicht zu, erklärt die Ordnungsdezernentin – und hofft, dass sich daran bald etwas ändert. Doch wer die erste Hürde genommen hat und bei den Anträgen gelandet ist, wird belohnt. Auf dieser Ebene stehen Informationen in zehn Sprachen zur Verfügung.

Kein Verständnis hat Rinn für die Kritik der Anwält:innen. Die Stadt betreibe nicht die Strategie der Kontaktvermeidung. Im Gegenteil: Zwar habe die Ausländerbehörde Postfächer in ihrem Maileingang abgeschaltet. Aber jedes Anliegen lasse sich über das Portal einreichen. Entweder als Antrag oder über die Funktion „Frage stellen“. Für Juristinnen und Juristen stehe außerdem ein besonderes Postfach der Behörde zur Verfügung.

Zudem erhebe das Amt ausschließlich die zwingend notwendigen Daten. Im Fall von Aufenthaltstiteln seien dafür auch Angaben über die Augenfarbe und die Körpergröße erforderlich, so Rinn.