„Easy“-Bus fährt bis Ende Oktober im Riederwald

Von: Fabian Böker

Nicht nur, aber auch an Senior:innen richtet sich das Projekt. © Renate Hoyer

Die Pilotphase mit dem autonomen Shuttlebus wird verlängert. Bisher haben rund 2300 Fahrgäste das Angebot genutzt.

Der autonome Shuttlebus „Easy“ fährt drei Monate länger durch den Stadtteil Riederwald. Statt bis Ende Juli wird das Pilotprojekt nun bis Ende Oktober dauern. Das teilte der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mit.

Seit November 2022 läuft die Testphase von RMV, VGF und Traffiq. Der fahrerlose Shuttle-Dienst kann per App gebucht werden und ist Teil des öffentlichen Nahverkehrs. Das Projekt wird mit Geldern der EU gefördert.

„Ich freue mich, dass das erfolgreiche Pilotprojekt in die Verlängerung gehen kann. Hier in Frankfurt erproben wir mit als Erste innovative und zukunftsgerichtete Formen des öffentlichen Nahverkehrs. So sammeln wir wertvolle Erfahrungen auf dem Weg hin zur Serienreife nachhaltiger, geteilter und gleichzeitig sehr flexibler Mobilität“, sagt Stefan Majer (Grüne), Frankfurter Dezernent für Mobilität und Gesundheit, angesichts der Verlängerung.

Das bisher positive Fazit basiert unter anderem auf Bewertungen in der Buchungs-App, bei denen laut RMV-Geschäftsführer Knut Ringat im Durchschnitt 4,8 von fünf möglichen Sternen vergeben wurden. Derartige On-Demand-Shuttles „bringen das riesige Potenzial, mehr Menschen an den ÖPNV anzubinden. Wenn sie wie im Frankfurter Riederwald autonom, also ohne Fahrer, unterwegs sind, sind sie besonders wirtschaftlich und können auch in Zeiten des Fachkräftemangels wachsen“, so Ringat. Werner Skrypalle (SPD), Ortsvorsteher im Ortsbeirat 11 (Riederwald, Seckbach, Fechenheim), ist beim Thema „Easy“ relativ emotionslos. Er habe sowohl positive Stimmen gehört als auch solche, die nach dem Sinn des Shuttles fragen. Eine nun ausgeweitete Testphase müsse man weiter beobachten, danach wisse man mehr.

Zuletzt hatte sein Ortsbeirat eine örtliche Ausweitung beantragt. Der Betrieb sollte verstetigt und auf den gesamten Stadtteil ausgeweitet werden, so dass der Bus „als regelhaftes Angebot Teil des öffentlichen Nahverkehrs“ wird. „Easy“ soll in Zukunft über die dann für Autos gesperrte Raiffeisenstraße eine Ausnahmegenehmigung erhalten und bis zur Seniorenwohnanlage fahren. Auch über die Lahmeyerbrücke zur Hanauer Landstraße soll er verkehren, um den Anschluss an die Straßenbahn zu ermöglichen. Bisher gibt es dazu keine Antwort der Stadtverwaltung.

Auch der Ortsbeirat 16 (Bergen-Enkheim) hatte sich mit dem Thema beschäftigt und den Magistrat gefragt, ob ein Betrieb eines autonomen Shuttle-Busses beispielsweise auf dem Fritz-Schubert-Ring zwischen dem Parkplatz Riedbad und dem Hotel Schöne Aussicht möglich sei. Doch dem erteilte der Magistrat eine Absage: „Ein Einsatz der Fahrzeuge in den steilen Hanglagen Bergen-Enkheims ist aus technischen Gründen nicht möglich. Die derzeit im Riederwald eingesetzten Shuttle verfügen nur über begrenzte technische Fähigkeiten“, hieß es Anfang Juni.

Mehr als 2300 Fahrgäste haben bisher „Easy“ im Riederwald genutzt. Die Fahrten sind kostenlos. Haben mehrere Personen ein ähnliches Fahrtziel, bündelt das System die Fahrten automatisch und kombiniert die Wege.

Zwei Fahrzeuge sind derzeit unterwegs, sie fahren mit bis zu 20 Stundenkilometern. Zwar wird der Bus automatisch langsamer oder hält an, wenn die Technik ein Hindernis erkennt. Dennoch ist aufgrund der aktuellen gesetzlichen Vorgaben stets eine geschulte Aufsichtsperson mit an Bord.

Weitere Informationen zum Projekt sind unter www.probefahrt-zukunft.de zu finden.

Nun bleiben drei weitere Monate, den Bus zu nutzen. © Renate Hoyer