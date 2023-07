Riedbergplatz in Frankfurt als Beispiel für Versiegelung

Frankfurt

Von Oliver Teutsch schließen

Kritische Begehung mit einem landschaftsarchitekten und Negativbeispiel in Preungesheim.

Ein sonniger Juli-Nachmittag auf dem Frankfurter Riedbergplatz. Das Thermometer zeigt über 30 Grad – im Schatten wohlgemerkt. Doch der ist auf dem Riedbergplatz rar. Am Rande des Platzes haben sich Jugendliche in den spärlichen Schatten eines mobilen grünen Zimmers geflüchtet und schlecken Eis. Der große Platz selbst ist menschenleer.

Geht es um städtebauliche Fehlplanungen, wird der in den Nullerjahren erbaute Riedbergplatz recht schnell genannt. Zu dieser Einschätzung kommt auch Landschaftsarchitekt Bernd Schnabel bei einer Besichtigung an diesem Nachmittag, obwohl er konstatiert: „Es ist ein typischer Entwurf, der wahrscheinlich mal einen Preis gewonnen hat.“

Schnabel lehnt an der dicken Betonmauer, die den kleinen Spielplatz umfasst. Die Mauer heizt den Platz nicht nur zusätzlich auf, sondern verhindert auch den freien Blick von Erziehungsberechtigten auf den Sandkasten. „In der Aufsicht auf einem Plan sieht die Mauer nett aus, aber sie ist sehr unglücklich“, so Schnabel.

Unglücklich ist überhaupt vieles in der Planung des Riedbergplatzes, aber Schnabel ist weit davon entfernt, Kollegenschelte betreiben zu wollen. „Es gibt auch immer Auflagen und Hindernisse wie Leitungen und U-Bahn-Schächte.“ Mit Blick auf die Spielfläche, die in der prallen Sonne liegt, räumt Schnabel ein: „Vor 15 Jahren war das Thema Klimawandel noch nicht so im Fokus.“ Mittlerweile habe ein Umdenken in der Branche eingesetzt. In einem Branchenmagazin sei neulich von einer Fehlplanung in München berichtet worden, so Schnabel. Es ging um einen Platz, der kaum genutzt wird, weil nur für konstruierte Bedarfe geplant werde.

An einem Mast auf dem Riedbergplatz hängt ein Schild: „Wochenmarkt Samstag 9 bis 16 Uhr“. Letztlich wurde der Platz für einen Bedarf von sieben Stunden in der Woche versiegelt. Wohl auch, weil er so schön pflegeleicht ist. „Die Unterhaltung von Grünflächen kostet Geld“, gibt Schnabel zu bedenken. Bäume machen auch Dreck, dazu könnte Vogelkot kommen.

Die Anpflanzung von Grün auf dem Riedbergplatz ist aus klimatischen Gesichtspunkten trotzdem alternativlos. Schnabel weist darauf hin, dass etwa große Pflanzencontainer auf Schienen gestellt werden könnten oder Bänder mit Pflanzen, Stauden oder doch eben Bäumen in den Platz integriert werden könnten. Der Landschaftsarchitekt erinnert an den baumbestandenen Paulsplatz, wo es sogar ein Blätterdach gibt und trotzdem auf dem Weihnachtsmarkt Stände untergebracht werden können.

Eine weitere Erkenntnis der Branche sei, dass bislang zu wenig an die Folgen einer Planung gedacht wurde. Schnabel räumt ein, dass er mit von ihm konzipierten Plätzen bei der Einweihung sehr zufrieden war und zwei, drei Jahre später die Hände über dem Kopf zusammenschlug, wenn er sah, was daraus geworden war.

Die Umgestaltung des Riedbergplatzes ist längst beschlossene Sache. Rund 1,6 Millionen Euro haben Bund und Stadt dafür bereitgestellt. Damit könne man schon einiges machen, so Schnabel. Als grobe Faustformel gelte: Die Umgestaltung kostet etwa 200 Euro pro Quadratmeter. Auf dem Riedberg gilt es etwa 4000 Quadratmeter versiegelte Betonwüste aufzubrechen. Für erhaltenswert erachtet wird das Wasserspiel auf dem Platz. Doch auch da kann sich Schnabel Verbesserungen vorstellen: „Hohe Fontänen erzeugen einen Wassernebel, der auch spürbare Abkühlung bringt.“ Zudem lässt die Aufenthaltsqualität rund um das einfach im Boden eingelassene Wasserspiel stark zu wünschen übrig. Sitzgelegenheiten, Grün oder spielerische Elemente wie Erhöhungen fehlen.

An älteren Fehlplanungen rumzumäkeln ist einfach, aber ein Beispiel zeigt, dass es in Sachen Entsiegelung auch 2023 noch Optimierungsbedarf gibt. Wie etwa auf einem unlängst fertiggestellten Spielplatz im Frankfurter Stadtteil Preungesheim. Ein versiegelter Weg quer durch die Anlage ist etwa vier Meter breit. Ein Anwohner schüttelt den Kopf: „Wieso muss man Wege auf Spielplätzen so bauen, dass man mit einem 30-Tonner durchbrettern kann?“

Schnabel gibt zu bedenken, dass größere Kommunen Wege oft sehr breit wünschen, damit die Bewirtschaftung mit Fahrzeugen möglichst einfach ist. Seine lakonische Replik auf solche Vorgaben: „Ich plane Spielplätze für Kinder, nicht für den Bauhof.“

Aus dem zuständigen Grünflächenamt heißt es zu der Neugestaltung auf Anfrage der FR: „Es kreuzen mehrmals täglich eine hohe Anzahl Menschen mit Kinderwagen, Fahrrädern, Schulranzen, Rollern und Laufrädern diesen Bereich (...). Dieser hohen Frequenz wird Rechnung getragen mit Wegen, die haltbar und ganzjährig gut zu begehen sind.“ Weiter heißt es: „Die Anzahl an Wegen und damit versiegelter Fläche mag unverhältnismäßig groß erscheinen. Tatsächlich sind lediglich circa 16 Prozent der Gesamtfläche versiegelt.“

Landschaftsarchitekt Dirk Schneider vom Grünflächenamt räumt aber ein: „Sicher gibt es für jede neue Grünanlage verschiedene Lösungsansätze.“ Beim Grünzug Feldscheidenstraße habe sich die Stadt aufgrund der zu erwartenden Nutzungsfrequenz und „zur Förderung der klimagerechten Nahmobilität für haltbare Wege entschieden.“ Naturnahe Umgestaltung sieht aber anders aus.