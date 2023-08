Generalsanierung der Riedbahn 2024: Ersatzbusse für ganz Südhessen

Von: Michael Bayer

Der Main-Neckar-Ried-Express auf der Riedbahn als RE70. © Michael Bayer

Die für das nächste Jahr geplante Sperrung der Riedbahn wird auch den Regionalverkehr bei Darmstadt und Mainz massiv beeinträchtigen.

Auf der Main-Neckar-Bahn entlang des Odenwalds über Darmstadt und westlich des Rheins zwischen Mainz und Worms muss während der Generalsanierung auf der Riedbahn ein Teil der Nahverkehrszüge ausfallen. Die parallelen Nord-Süd-Verbindungen würden zu Umleitungsstrecken für den Fern- und Güterverkehr, der Platz braucht. Das hat die Deutsche Bahn (DB) am Donnerstag angekündigt.

So dominieren nach der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Südhessen fünf Monate lang Ersatzbusse den Fahrplan für Pendler:innen. Die Bahn spricht von einem Linienkonzept für 15.000 Reisende täglich. Dafür sollen 150 Fahrzeuge bereitstehen. Eingesetzt würden neue Überland- und Gelenkbusse mit hohem Komfortstandard. Details will die DB im Herbst nennen.

Die Riedbahn ist im Fern- und Güterverkehrsnetz ein fehleranfälliges Nadelöhr und wichtige Ursache für miserable Pünktlichkeitsraten bundesweit. Während der Generalsanierung wird die Strecke fast komplett abgerissen und neu gebaut. Die Bündelung ermögliche danach lange freie Fahrt, verspricht Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Er sieht die Riedbahn als Blaupause für die Aufarbeitung weiterer wichtiger Strecken.

Prominenz auf der Riedbahn Im März 2023 machten sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), Bahn-Vorstand Berthold Huber und weitere hochrangige Bahn-Manager in einer Fahrt im RE70 ein eigenes Bild von den Problemen der Riedbahn. Die Frankfurter Rundschau war dabei - hier unsere Reportage.

Die Generalsanierung Die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim ist die erste Strecke, die nach dem Konzept einer fünf Monate dauernden Generalsanierung vollständig erneuert wird. Folgende Arbeiten sind vorgesehen: Die Deutsche Bahn wird 117 Kilometer Gleise austauschen, 152 Weichen und 140 Kilometer Oberleitung. Sie ersetzt auf zehn Kilometern Lärmschutzwände sowie 1200 Elemente der Leit- und Sicherungstechnik wie Sensoren oder Signale. Es entstehen drei weitere Überholmöglichkeiten, und an einigen Weichen und Kurven werden höhere Geschwindigkeiten möglich. Gebaut wird vom 15. Juli 2024 an – und zwar Tag und Nacht. Die Kosten: rund 500 Millionen Euro.