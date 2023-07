Frankfurt: Ansturm aufs neue Riedbad

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Rein ins Vergnügen. Ein Jahr war das Riedbad zu, jetzt spritzt es wieder, juhu. © Monika Müller

Rechtzeitig vor den Sommerferien öffnet das sanierte Freibad in Bergen-Enkheim. Nachhaltiger, größere Schwimmbecken, schöneres Ambiente – aber fertig ist es noch nicht.

Nicht gerade Freibadwetter am Freitagnachmittag. Nieselregen, ausgerechnet. Und doch herrscht Andrang vor der Kasse des Riedbads, denn es ist ein besonderer Freibadtag: der erste Freibadtag in Bergen-Enkheim seit dem Sommer 2022. Und was für einer. „Hier ist alles neu“, sagt Boris Zielinski, der Geschäftsführer der Frankfurter Bäderbetriebe. Vier Edelstahlbecken, zwei Rutschen. Alles neu, alles saniert, und was noch nicht fertig ist, folgt demnächst.

Zur Feier des Tages ist Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) an die Leuchte gekommen. „Das Schwimmbad ist jetzt nachhaltig, es hat mehr Wasserfläche, und vor allem ist es schöner geworden“, schwärmt er. Nachhaltig, weil die Edelstahlbecken weniger Heizenergie brauchen und kein Wasser mehr verlieren. Ging vorher viel Wasser wegen der alten Kachelbecken verloren? Ja, sagt Zielinski. Wie viel? „Zu viel.“

Nachhaltig auch, weil die Umkleidekabinen Photovoltaik aufs Dach bekommen, weil Zisternen Wasser sammeln, weil Brauchwasser durch die Toiletten rauschen soll. Wasser kommt im Lauf des Nachmittags reichlich vom Himmel. Mancher Reporter schützt seinen Schreibblock per Regenschirm. Schöner Titel für ein Kabarettstück in der Schmiere: „Mit Schirm im Freibad“.

Apropos Wasserfläche: Auf 2000 Quadratmetern schwappt’s jetzt in vier (statt bisher zwei) Becken. Weiterhin mit 50-Meter-Bahnen, existenziell wichtig für die 15 Schulen und 13 Vereine, die das Bad regelmäßig nutzen, es gibt ein Sprung- und ein Lehrschwimmbecken. Einzigartig, sagt Zielinski, dass in einem Freibad künftig Schwimmkurse laufen, sogar mehrere gleichzeitig.

Klimawand als Hingucker

Apropos schöner: Nicht nur die neuen Becken und der frisch verlegte Rasen sind ein Augenschmaus. Jetzt hat das Riedbad auch etwas weltweit Einmaliges: die regenbogenfarbene und bepflanzte Klimawand, die bis Samstag noch die Grüne-Soße-Festspiele in der Innenstadt zierte, veredelt jetzt das Bad. Die Stellen, an denen noch gebaut wird, verschwinden dahinter, weitere Paletten mit Kräutern stehen locker in der Gegend. Grüne-Soße-Festival-Macherin Maja Wolff und ihr Team hätten die Module bis in die Nacht vor der Eröffnung herbeigeschafft und traumhaft schön arrangiert, lobt der OB. Maja Wolff strahlt dazu ein Lächeln, dem gleichermaßen Erleichterung und Erschöpfung nach vier Wochen Volleinsatz anzusehen sind.

15 Millionen Euro hat der neue Badespaß gekostet, sagt Josef, nicht in Badehose erschienen, zur (gespielten) Enttäuschung des Publikums. Die Eintrittspreise fürs neue Bad bleiben stabil bei fünf Euro für Erwachsene und null Euro für Kinder bis 14 Jahre, sagt Zielinski. Damit lässt sich ein Freibad nicht kostendeckend betreiben, auch nicht bei 7000 Besucherinnen und Besuchern an Spitzentagen, auch nicht mit einer Million Menschen in der Saison in allen Frankfurter Bädern. Der Zuschussbetrieb Schwimmbad sei „eine freiwillige Leistung, die wir gerne machen“, sagt Josef. Und besonders gern, wenn die Neueröffnung exakt zum Sommerferienbeginn klappt.