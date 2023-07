Rhein-Main: Großrazzia gegen Schwarzarbeit

Von: Oliver Teutsch

Der Zoll durchkämmt ein Büro auf der Suche nach Beweismaterial. Foto: Boris Roessler/dpa © Boris Roessler/dpa

Zoll durchkämmt im Morgengrauen 83 Objekte und nimmt acht Personen fest. Allein 30 Objekte in Frankfurt durchsucht. Steuerschaden in Höhe von zehn Millionen Euro

Nach mehr als einjährigen Ermittlungen hat der Zoll am Mittwoch ein Netzwerk für Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung im Baugewerbe zerschlagen. Acht Personen, gegen die zuvor bereits Haftbefehle ergangen waren, wurden nach Angaben einer Sprecherin des Hauptzollamts Frankfurt festgenommen. Die Ermittlungen richten sich insgesamt gegen 19 Männer und sechs Frauen im Alter von 25 bis 65 Jahren. Die Bande soll dem Fiskus einen Schaden in Höhe von rund zehn Millionen Euro zugefügt haben.

Eine Observationseinheit des Zolls hatte die Beschuldigten in den vergangenen Tagen beobachtet, der Zugriff erfolgte am Mittwoch in den frühen Morgenstunden. An den Durchsuchungen beteiligt waren rund 800 Einsatzkräfte, sie durchsuchten 83 Geschäftsräume und Wohnungen.

Der Schwerpunkt lag im Rhein-Main-Gebiet, allein 30 der Objekte befinden sich laut Zoll in Frankfurt. Die mutmaßlichen Hauptbeschuldigten, vier Männer und vier Frauen, wurden festgenommen. Weitere Durchsuchungen gab es in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Neben umfangreichem Beweismaterial und Zufallsfunden wie einem Luftgewehr ohne Kennung und geringen Mengen an Drogen förderte die großangelegte Razzia auch beträchtliche Vermögenswerte zu Tage.

Per Gerichtsbeschluss wurden die Vermögen der Beschuldigten und ihrer Firmen eingefroren; bis zu 14 Millionen Euro dürfen eingezogen werden, sofern sie sichergestellt werden können. Bislang gepfändet wurden 290 000 Euro Bargeld, hochwertige Luxusuhren und -taschen sowie zwei Fahrzeuge im Wert von insgesamt 25 000 Euro.

Die Ermittlungen leitete die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Hauptzollämter Frankfurt und Schweinfurt im Auftrag der Staatsanwaltschaften Frankfurt und Darmstadt. Sie gehen von teilweise bandenmäßigem Vorenthalten und Veruntreuen von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuerhinterziehung, gewerbsmäßigem Betrug zum Nachteil der Sozialkasse im Baugewerbe sowie der Beihilfe zu den vorgenannten Straftaten aus.

Nach den bisherigen Ermittlungen betreibt ein Teil der Beschuldigten mehrere Servicefirmen, deren Geschäftszweck ausschließlich im Erstellen und Verkauf sogenannter Abdeckrechnungen an diverse Unternehmen der Baubranche liegt. Nach derzeitiger Erkenntnislage wurden hiermit in den vergangenen Jahren weitere Beschuldigte mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag an sogenannten Abdeckrechnungen versorgt.

Diese weiteren Beschuldigten betreiben mehrere voneinander unabhängige Unternehmen der Baubranche, die im gesamten Bundesgebiet Bauleistungen erbringen. Nach Angaben des Zolls haben sie in den vergangenen vier Jahren am Bau Umsätze in Höhe von 85 Millionen Euro erwirtschaftet.

Hier besteht der Verdacht, dass in beträchtlichem Umfang Löhne schwarz ausgezahlt wurden. Um das Geld zu generieren, das zur Zahlung der Schwarzlöhne benötigt wurden bedienten sich die Beschuldigten der genannten Abdeckrechnungen. Neben den Hauptzollämtern Frankfurt und Schweinfurt waren Einsatzkräfte 28 weiterer Hauptzollämter, Staatsanwälte, die Steuerfahndungen Frankfurt und Wiesbaden sowie die Landes- und Bundespolizei an den Ermittlungen beteiligt.

Das Baugewerbe ist neben dem Reinigungsgewerbe am anfälligsten für Schwarzarbeit. Da für die Verschleierung oft Firmen eingesetzt werden, die ihr Geld ausschließlich mit der Produktion von Scheinrechnungen verdienen, erhält der Zoll bei der Zerschlagung solcher Firmen oft branchenübergreifende Hinweise.

Die Zahlung von Schwarzgeld im Baugewerbe ist teilweise dem großen Konkurrenzdruck in der Branche geschuldet, dem vor allem Subunternehmen ausgesetzt sind. So verhängte das Landgericht Frankfurt bei der Aufarbeitung eines ebenso großen Netzwerks im Baugewerbe 2019 milde Haftstrafen mit Verweis auf die prekäre Situation.