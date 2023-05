Restituiertes Uhde-Gemälde kehrt nach Frankfurt zurück

Von: Anja Laud

Das „Damenbildnis“ des Künstlers Fritz von Uhde. © Städel

Das Städel in Frankfurt erwirbt das „Damenbildnis“ des Malers Fritz von Uhde von Erben des in der NS-Zeit verfolgten Kunstsammlers Gustav Rüdenberg.

Das Städel hat das „Damenbildnis“, eines der wenigen Porträts, die der eher für seine religiösen und genrehaften Szenen bekannte Künstler Fritz von Uhde (1848-1911) malte, für seine Sammlung wiedererworben. Das Gemälde war im vergangenen Jahr an die Erben des im Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Eigentümers Gustav Rüdenberg restituiert worden.

„Mein tief empfundener Dank geht an die Erben nach Gustav Rüdenberg, die dem Wiederankauf des Gemäldes zustimmten, und an das Holocaust Claims Processing Office für die Vermittlung. Durch das großzügige Entgegenkommen der Erben bleibt dieses herausragende Porträt für das Städel Museum erhalten“, teilte Museumsdirektor Philipp Demandt gestern mit.

Das „Damenbildnis“ stellt Therese Karl dar, die Uhdes Lieblingsmodell und Tänzerin am königlichen Hoftheaterballett in München war. Das Gemälde war 1916 von Rüdenberg erworben worden. Der Inhaber eines Versandhandels für Fotografie und optische Apparate hatte eine Kunstsammlung, vornehmlich mit Werken des deutschen Impressionismus und Expressionismus. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg geriet er in finanzielle Schwierigkeiten, die sich unter dem Druck der NS-Diktatur verschärften. Er sah sich gezwungen, Bilder zu verkaufen. Im März 1937 kaufte die Stadt Frankfurt für das Städel das „Damenbildnis“ an. Rüdenberg und seine Frau starben 1941 im Rigaer Ghetto.

Eine Gedenktafel an dem Gemälde wird an sein Schicksal erinnern. Es sei wichtig, so Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD), die historische Verantwortung der Stadt zu benennen und Ergebnisse der Provenienzforschung zu teilen und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.