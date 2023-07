Religionen in Frankfurt: Miteinander reden statt übereinander

Von: Steven Micksch

Die Diskussion über Frieden und Gebet fand viel Anklang beim Publikum. © Michael Schick

Der Tag der Religionen wird in Frankfurt erstmals in einem Zelt am Mainufer gefeiert. Die Akteurinnen und Akteure halten ein Plädoyer für Frieden und gemeinsames Handeln gegen Hass.

Dass Frankfurt äußerst divers ist, zeigt nicht nur die Einwohnerschaft, die sich aus rund 180 Nationen zusammensetzt. Auch die Religionen sind vielfältig in der Stadt am Main. Dass trotz der Vielfalt auch Einigkeit bestehen kann, wollten der Rat der Religionen und das Amt für multikulturelle Angelegenheiten am Sonntag mit dem Tag der Religionen zeigen.

Die mittlerweile sechste Auflage der Veranstaltung fand erstmals in einem Zelt am nördlichen Mainufer, nahe dem Eisernen Steg, statt. Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) lobte das Zelt als einen besonderen Ort. Dieser solle genutzt werden, um zuzuhören und zu diskutieren. „Führen wir Dialoge.“ Dies sei wichtig in einer Zeit, in der Menschen, Institutionen und Parteien wieder zu spalten versuchten. Dem müsse man entgegentreten. „Unser Instrument ist der Frieden. Aber auch der Dialog und dieses Zelt“, sagte die Bürgermeisterin.

Sie betonte, dass man nicht immer einer Meinung sein müsse, doch das man miteinander statt gegeneinander arbeiten solle. „Nur gemeinsam sind wir stark.“ Frankfurt werde seine Stimme erheben und für die Menschenrechte kämpfen. In Deutschland, aber auch über die Grenzen hinweg, sagte sie unter viel Applaus im gut gefüllten Dialogzelt.

Später folgten musikalische Einlagen und Wortbeiträge der im Rat der Religionen vertretenen Glaubensfamilien. Im Außenbereich präsentierten sich christliche, muslimische, buddhistische und hinduistische Gemeinschaften, die jüdische Gemeinde Frankfurt, die Baha’i und die Sikh-Religion, die Ahmadiyya Muslim Jamaat sowie die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage an verschiedenen Infoständen. Bei einer Diskussion, moderiert von Joachim Valentin vom Rat der Religionen, ging es um den Zusammenhang von Frieden und Gebet. Rabbiner Julian-Chaim Soussan legte dar, dass das Streben nach Frieden im Judentum schon in der Begrüßungsformel „Shalom“ verankert sei, die Frieden bedeute. Die Religion stelle die Ordnung im vom Menschen geschaffenen Chaos her.

Eine ähnliche Grußformel gebe es auch im Islam, sagte Naweed Ahmad. Das Salem in „Salem aleikum“ bedeute Friede. Auch aus dem Koran gehe hervor, dass Gott den Frieden liebe. Ahmad sagte, dass das meiste die Menschen und die Religionen eine.

Brigitta Sassin ging auf das Christentum ein. Sie sagte, dass Jesus Menschen verschiedener Herkunft zusammengebracht habe. Sie wünschte sich, dass sich das Miteinander von Frauen und Männern in den Religionen noch verbessere. „Ich hoffe, dass wir Wege finden, wie der Beitrag der Frau gehört werden kann.“

Sunny Narulla sagte, dass Selbstbeherrschung und Weisheit den Weg zum Frieden wiesen. Er zitierte Gandhi: „Friede ist der Weg, nicht das Ziel.“ Rabbiner Soussan plädierte dafür, dass alle Menschen in Frankfurt den erlebten Hass hinter sich lassen und zusammenkommen sollten. „Freuen wir uns, dass es hier so bunt ist.“