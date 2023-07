Religion in den Medien: Nicht für Reichweite, sondern Vielfalt

Von: Timur Tinç

Im Dialog: Salman Tyyab (v. li.), Thomas Kaspar, Carsten Knop, Khola Maryam Hübsch, Bettina Behler und Joachim Valentin. © Rolf Oeser

Im Dialogzelt am Eisernen Steg wird über die Berichterstattung von Religion in den Medien diskutiert. FR-Chefredakteur Thomas Kaspar: „Wir ermuntern die Menschen, in den Dialog zu treten.“

Religion ist ein Thema, das Konflikte auslöst. Das findet Joachim Valentin, stellvertretender Vorsitzender des Rats der Religionen und Leiter des Hauses am Dom in Frankfurt. Über das Thema „Die Schwierigkeiten der Berichterstattung über Religion in Print und elektronischen Medien“ hat Valentin am Mittwoch mit einem Podium im „Dialogzelt“ am Eisernen Steg diskutiert – organisiert von der interreligiösen Initiative „Unter einem Zelt“.

„Kirche berührt. Kirche polarisiert“, sagte Bettina Behler, Öffentlichkeitsreferentin beim Evangelischen Regionalverband Frankfurt und Offenbach. Vor allem sozial-diakonische und biografische Themen würden auf sehr viel Interesse stoßen. Die Publizistin Khola Maryam Hübsch hat festgestellt, dass es den Redaktionen in vielen Medienhäusern an Einblicken in die verschiedenen Milieus fehle. „Muslime sind ganz selten in der Sprecherrolle“, sagte Hübsch. Expertinnen und Experten würden eher befragt wegen ihrer Prominenz als für ihre Wissenschaftlichkeit.

Thomas Kaspar, Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, betonte, dass die FR sich Haltung zum Motto gemacht habe. Die normative Fundierung finde sich häufig in der evangelischen Urkunde. „Wir gehen ganz aktiv auf die denkenden Menschen zu, aber es gibt eine große Zurückhaltung, vom Glauben und vom Normativen zu sprechen“, sagte Kaspar. Da werde sich dann hinter der Diakonie versteckt. „Wir ermuntern die Menschen, in den Dialog einzutreten.“

Bei der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) „spielen Religionen eine ausgewogene Rolle“, sagte FAZ-Mitherausgeber Carsten Knop. Die Beschäftigten beschäftigten sich sehr akribisch damit. Neue Gruppen von Leserinnen und Lesern aus verschiedenen Communities zu erschließen, das sei ein jahrelanges Projekt. „Provokant gefragt: Erreiche ich die über Religion?“, stellte Knop in den Raum. Zumindest hätten Menschen mit unterschiedlicher Herkunft eine andere Perspektive, warf Kaspar ein.

Diese Erfahrung hat Salman Tyyab bei seinen Stationen, unter anderem bei Stern TV, gemacht. Heute arbeitet der Fernsehjournalist als Chefredakteur für das deutschsprachige Programm der islamischen Sendergruppe Muslim Television Ahmadiyya (MTA). „Mir hat etwas in meiner muslimischen Identität gefehlt“, erklärte er seinen Wechsel zur MTA. Für spirituelle Themen sei die Community sehr empfänglich.

„Religion ist eine Ressource, die Haltung verleiht und angstfrei macht“, sagte Hübsch. Für viele sei es zu weit weg, wenn Gott mit einem spreche. „Das müsste stärker stattfinden.“ Ein hohes evangelisches Gut sei es, über Friedensfragen zu debattieren, ergänzte Behler.

Kaspar sagte, dass religiöse Themen in Medien nicht behandelt würden, um Reichweite zu bringen – das tun sie nämlich in der Regel nicht -, sondern um die Gesellschaft in ihrer Vielfalt abzubilden.