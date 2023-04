Reise ins Jahr 1891

Eine Kutschfahrt durch das alte Frankfurt. Foto: Time Ride Frankfurt © Time Ride Frankfurt

Im „Time Ride“ in Frankfurt geht es virtuell in die Vergangenheit.

Zeitreisen sind ein langgehegter Traum der Menschheit. Spätestens mit H.G. Wells’ „Die Zeitmaschine“ hatte man eine konkrete Vorstellung, wie die Reise durch die Zeit abläuft. Die Verbesserung neuer Technologien im Zusammenhang mit der Arbeit interdisziplinärer Wissenschaftler:innen bringt diesen Traum näher. Im „Time Ride“ in Frankfurt lässt sich mittels Virtual Reality eine Reise ins Jahr 1891 unternehmen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Museen sehen die Besucher:innen nicht nur Versatzstücke der Vergangenheit, sondern werden im sogenannten „Senseum“ Teil dieser vergangenen Welt. Anders als in H.G. Wells’ Buch braucht es hierfür keinen Apparat in der Größe eines Kleinwagens, das Einsteigen in eine Kutsche und das Aufsetzen der VR-Brille genügt, um von Kutscher Benno durch die Altstadt, wie sie vor gut 130 Jahren war, gefahren zu werden.

„Diese bewegte Welt war in herkömmlichen Darstellungen, also beispielsweise auf Fotos, so noch nicht möglich. Das Zentrale ist, dass man sich in einer Rekonstruktion von einem historischen Stadtraum befindet, und dann sind da wirklich Personen, die zeitgenössische Kleidung tragen und mit zeitgemäßen Fahrzeugen unterwegs sind. Damit kann die Distanz zu der vergangenen Zeit überwunden werden,“ erklärt Jonas Mortsiefer, Historiker beim „Time Ride“. Mortsiefer ist einer der Schöpfer:innen der Zeitreise.

In der virtuellen Kutschfahrt geht es von der Paulskirche über den Römer zur Untermainanlage, vorbei am Frankfurter Nizza-Ufer bis zur elektrotechnischen Ausstellung auf dem alten Messegelände vor dem Hauptbahnhof. Dafür wurden mehr als 400 Gebäude in Frankfurt rekonstruiert.

„Das war eine schöne Puzzlearbeit. Unsere wichtigsten Quellen waren Katasterkarten, in denen alle Grundstücke, Gebäude und Straßen aus dem Jahr eingezeichnet waren“, erzählt er.

Historische Adressbücher hätten weitere Informationen zu den Bewohner:innen und deren Berufen beigesteuert. Mit Hilfe der Frankfurter Fotografen Carl Friedrich Mylius und Carl Friedrich Fay, die die Stadt in den 1860er Jahren umfassend fotografisch dokumentiert haben, seien nicht nur Gebäude, sondern auch vermeintliche Banalitäten wie Straßenbeläge und Bürgersteige rekonstruiert worden. „Wo standen die Straßenlaternen? Wo sind welche Bäume gewachsen? Das war eine detektivische Vorgehensweise“, weiß Mortsiefer.

„Als ich jünger war, habe ich mir immer irgendeine alte Maschine vorgestellt, die mich durch die Zeit fliegt“, erzählt Erik, ein Besucher, der gerade aus der Kutsche steigt und wieder in der Gegenwart angekommen ist. Kann das neue Medium das Gleiche leisten wie vermeintlich große Zeitreisemaschinen?

Tilo Hartmann, Professor für Virtual Reality and Communication an der Freien Universität Amsterdam, sagt: „Man kann natürlich mittels der VR rückwirkend in unserer Welt nichts mehr verändern. Aber die Zeitreise geht ja auch darum, dass man die gleichen Gefühle evoziert und ähnliche Erlebnisse hat, wie wenn man wirklich vor Ort gewesen wäre.“ Und das könne VR relativ gut erreichen.

Im Gegensatz zu anderen Medien zeichne sich die VR durch ihren immersiven Charakter aus, also dem Eintauchen in die virtuelle Welt. „Die Dinge in VR passieren nicht nur vor den eigenen Augen, sondern im ganzen Körper“, sagt Hartmann. Dadurch würden die menschlichen Sinne umfassend angesprochen. Diese emotionale Erfahrung hat auch Erik gemacht: „Ob Zeitreisen möglich sind, hängt wohl davon ab, wie wir das definieren. Aber ich habe das Gefühl, wir sind dem einen großen Schritt nähergekommen.“

Morlocks wie in H.G. Wells’ „Die Zeitmaschine“ gibt es im Time Ride Frankfurt zum Glück aber nicht.