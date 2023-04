„Reichsbürger“-Verein will Riederwald verlassen - Doch es gibt Zweifel

Von: Fabian Böker

Der Verein „Lebensglück“ kündigt seinen Rückzug aus dem Frankfurter Stadtteil Riederwald an. Dort glauben nicht alle daran.

Frankfurt - Die Geschichte der „Reichsbürger“ im Frankfurter Stadtteil Riederwald könnte bald ein Ende finden. Am Wochenende fand im Vereinslokal des der Bewegung nahestehenden Vereins „Lebensglück“ in der Straße Am Erlenbruch die angeblich letzte Veranstaltung statt, ein „veganer Potluck mit Abschiedsparty“.

Auf Nachfrage bestätigt David Ekwe-Ebobisse, führende Person bei den Aktivitäten des Vereins, den Auszug. „Kommende Woche gehen wir raus“, sagt er. Und erklärt auch, warum: „Wir waren hier in einem feindlichen Umfeld, wurden attackiert und angefeindet. Wir geben auf, wir geben uns geschlagen.“

„Reichsbürger“ in Frankfurt-Riederwald seit Herbst 2022 in ehemaligem Chinarestaurant

Damit würde ein unheilvolles Vorhaben enden, das im Herbst 2022 begann. Damals hatte der Verein, dessen Vorsitzender Jens Becker ebenso wie Ekwe-Ebobisse bekennendes Mitglied des „Reichsbürger“-Gebildes „Königreich Deutschland“ (KRD) ist, das einstige Chinarestaurant im Riederwald übernommen. Getarnt als „Gesundheitsknotenpunkt“ mit Ekwe-Ebobisses „Rohkosteria“-Restaurant im Mittelpunkt war dennoch früh klar, wer da genau eingezogen war – doch der ABG als Vermieterin waren die Hände gebunden, weil es sich um einen Untermietvertrag handelte. In den Räumen fanden fortan Vorträge und Seminare statt, vor allem zu Ernährungsthemen, aber auch zu Kryptowährungen.

Dieser Aufforderung der Antifa kommt der Verein „Lebensglück“ nun möglicherweise nach. © Rolf Oeser

Im Stadtteil regte sich schnell Protest, es gab auch militante Aktionen gegen das Gebäude, zuletzt fand jeden Samstag eine Mahnwache vor Ort statt. Die Reaktionen im Stadtteil auf den möglichen Auszug sind dennoch zwiegespalten.

„Natürlich wäre ein Rückzug dieser Leute super“, sagt Quartiersmanager Gerd Kieker. Und sollte die Begründung dafür stimmen, „wäre das in Sachen zivilgesellschaftlichen Engagements ein Erfolg“, ergänzt Stefan Helming, der für die SPD im Ortsbeirat 11 sitzt und einer der Initiatoren der Mahnwache ist. „Aber ich bin erst mal skeptisch“, sagt Kieker. Helming wiederum „glaubt Ekwe-Ebobisse kein Wort, das ist ein struktureller Betrüger“.

Zweifel an Rückzugsplänen von „Reichsbürger“-Verein in Frankfurt-Riederwald

In der Tat scheinen Zweifel nicht unangebracht, auch an der Ankündigung Ekwe-Ebobisses, fortan solch ein Projekt nicht mehr zu verfolgen. „Der Zeitpunkt ist schon sehr seltsam“, gibt Quartiersmanager Kieker zu bedenken. Denn das KRD versuche gerade in der jüngeren Vergangenheit immer mehr Fuß zu fassen. Erst im März hatte der hessische Verfassungsschutz gewarnt, ihm seien „mehrere Fälle von Ankauf- oder Anmietversuchen von Immobilien durch die Reichsbürger-Gruppierung ‚Königreich Deutschland‘“ bekanntgeworden.

Auch haben Ekwe-Ebobisse und seine Gefolgsleute in der Vergangenheit nicht immer die Wahrheit gesagt. Als sie ihr Vereinslokal mit einer – schon damals illegalen – Silvesterfeier eröffneten, hieß es im Vorfeld, dies sei gleichzeitig die Abschiedsfeier. In einem Video vor rund drei Monaten hieß es, man stehe kurz vor dem Auszug. Und die Gruppierung beharrte immer darauf, die Räume nicht für KRD-Propaganda zu nutzen. Nun, am 1. April fand laut Veranstaltungskalender des Vereins „Lebensglück“ ein KRD-Infonachmittag statt.

ABG-Chef zu „Reichsbürgern“ in Frankfurt-Riederwald: „Ich rate denen, kommende Woche auszuziehen“

Und bis gestern Nachmittag konnte man im Onlineshop von „Dr. Raw“, wie sich Ekwe-Ebobisse auch nennt, noch Tickets für eine Veranstaltung am 5. Mai im „Lebensglück“-Lokal kaufen. Wenige Minuten nach einer diesbezüglichen Anfrage bei ihm war das Angebot verschwunden.

So ganz traut auch ABG-Chef Frank Junker der Sache noch nicht. Sein Unternehmen hatte im Januar eine Räumungsklage angekündigt. Da der Verein nicht reagierte, gebe es mittlerweile mehrere sogenannte Versäumnisurteile gegen ihn. „Wir können damit bald die Räumug vollstrecken lassen“, sagte Junker. Konkrete Termine nannte er nicht. Aber: „Ich rate denen, kommende Woche auszuziehen.“ (Fabian Böker)

Kommentar Es scheinen erst einmal gute Nachrichten aus dem Frankfurter Stadtteil Riederwald zu sein: Der „Reichsbürger“-Verein „Lebensglück“ zieht aus, als Begründung wird das zivilgesellschaftliche Engagement der Anwohner und Anwohnerinnen genannt. Kann man dem trauen? Das fällt bei David Ekwe-Ebobisse schwer, der krude Verschwörungstheorien verbreitet. Vor allem aber passt der Rückzug nicht zu den Expansionsplänen des „Königreichs Deutschland“. Dass die Leute, die trotz Farbattacken, zerstörter Scheiben und regelmäßiger Mahnwachen monatelang ausgeharrt haben, jetzt einfach so aufgeben, ist kaum vorstellbar. Die Menschen in Frankfurt sollten es in den kommenden Wochen den Riederwäldern und Riederwälderinnen gleichtun: aufmerksam sein, „Reichsbürger“-Umtriebe erkennen und öffentlich machen. Denn der Spuk könnte noch nicht vorbei sein. (Fabian Böker)