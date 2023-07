Rechtsstreit zu Dorndorf-Druckerei

Von: Florian Leclerc

Auf dem Campus Westend dann nicht mehr. © Peter Jülich

Die Räumung der Dondorf-Druckerei hat ein juristisches Nachspiel. Eine Frau hat der Goethe-Uni Miete überwiesen und will nun in das Zimmer.

Nach der Räumung der Dondorf-Druckerei in der Sophienstraße in Bockenheim will eine Aktivistin über den Rechtsweg zurück in das frühere Fabrik- und Universitätsgebäude. Die Frau habe der Goethe-Universität mitgeteilt, sie habe während der Besetzung das „Appartement Nr. 320“ bewohnt - damit ist der Raum mit der entsprechenden Zimmernummer gemeint. Das Gebäude war zweieinhalb Wochen lang bis zur Räumung am 12. Juli besetzt.

Die Frau habe der Goethe-Universität eine Miete überwiesen, die der ortsüblichen Miete für ein WG-Zimmer in Frankfurt entspreche, teilte Lukas Geisler, Sprecher der Initiative „Die Druckerei“, mit. Ein Anwalt hat nun im Auftrag der Frau den Präsidenten der Goethe-Universität, Enrico Schleiff, angeschrieben, damit sie wieder in das Zimmer könne.

Zutritt verwehrt

Der Zutritt sei ihr zuletzt von Sicherheitsleuten verwehrt worden. Die Uni habe Zeit bis Montag, auf das Schreiben einzugehen. „Ein Mietvertrag ist unserer Rechtsauffassung nach durch die Verhandlung in ihrer Anwesenheit und Zahlung des Mietzinses zu Stande gekommen“, heißt es in dem Schreiben. Die Uni habe die Miete nicht zurücküberwiesen, führte Geisler aus.

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehrerer Fachbereiche der Goethe-Uni haben sich mit der Besetzung solidarisiert. Die Leitung der Goethe-Universität habe sich entgegen ihrer Selbstdarstellung dem Dialog verweigert und erneut zum Mittel der Repression gegriffen. Im Dezember hatte die Uni-Leitung bereits einen besetzten Hörsaal auf dem Campus Westend räumen lassen.

Institut für Sozialforschung kritisiert Uni-Leitung

Das renommierte Institut für Sozialforschung kritisierte die Uni-Leitung wegen der Räumung. „Die von den Besetzer:innen wie auch der lokalen Initiative zum Erhalt der Druckerei vorgebrachten Nutzungsvorschläge im Sinne der Etablierung bürgergesellschaftlicher Freiräume wurden zu keinem Zeitpunkt ernsthaft diskutiert.“

Der geplante Abriss zerstöre ein industriekulturelles Denkmal und einen historischen Ort jüdischen Lebens. Das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik will die Druckerei, wo sich zuletzt das Institut für Kunstpädagogik befand, durch einen Neubau mit rekonstruierten Fassaden ersetzen lassen.