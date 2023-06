Rechenzentren Frankfurt: Abwärme ins Netz einspeisen

Von: Christoph Manus

Teilen

Rechenzentren wie das in der Lärchenstraße in Griesheim können mit ihrer Abwärme die Nachbarschaft heizen. © Maik Reuß

Der BUND Frankfurt hält es für möglich, mit der Abwärme von Rechenzentren den Ausbau des Fernwärmenetzes in Frankfurt zu beschleunigen.

In der Diskussion über kommunale Wärmepläne fordert der BUND-Kreisverband Frankfurt, die Abwärme von Rechenzentren im Stadtgebiet in die Fernwärmenetze einzuspeisen. Damit werde diese Abwärme „nicht mehr einfach in die Luft geblasen und die Klimabilanz der Rechenzentren deutlich verbessert“, teilt er mit. Und spricht von einer „Win-win-Situation“.

Die Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren könne zudem den Ausbau des vom mehrheitlich städtischen Energieversorger Mainova betriebenen Fernwärmenetzes beschleunigen, argumentiert der BUND-Kreisverband. Bisher würden nur rund 5000 Gebäude in Frankfurt mit Fernwärme versorgt. Das sei gemessen am Bestand von allein gut 80 000 Wohngebäuden wenig. Der BUND weist zudem darauf hin, dass die Menge des Mülls, der im Heizkraftwerk Nordweststadt verfeuert werde, deutlich zurückgehe. Die Abwärme der Rechenzentren könne solche Lücken füllen, hofft der Kreisverband.

Der mehrheitlich städtische Energieversorger Mainova erweitert sein Fernwärmenetz seit Jahren. Er arbeitet zudem derzeit gemeinsam mit dem Rechenzentrenbetreiber Digital Realty an Lösungen, um die Abwärme von mindestens einem der großen Rechenzentren, die auf dem früheren Neckermann-Gelände entstehen, in das Fernwärmenetz einzuspeisen. Gelinge dies, sei das ein wichtiger Schritt für die Energiewende, hieß es im Januar. Damals war von Wärme für etwa 3600 Haushalte die Rede. cm