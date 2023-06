Rebstockbad liegt im Zeitplan

Von: Timur Tinç

Hier wird das Sportbad des Rebstockbads entstehen. © Renate Hoyer

Der Spatenstich für den Neubau soll im dritten Quartal erfolgen. Das Riedbad in Bergen-Enkheim soll noch vor den Ferien öffnen, das Familienbad Bornheim Mitte 2024.

Große Hügel aus zermahlenem grauen Beton und brauner Erde werden am Mittwochnachmittag von der prallen Sonne bestrahlt. Bagger fahren hin und her und erweitern die Baugrube, um alles für den Spatenstich des Rebstockbad-Neubaus vorzubereiten. „Wenn alles gut klappt, können wir im dritten Quartal anfangen zu bauen“, sagte Boris Zielinski, Geschäftsführer der Bäder-Betriebe Frankfurt (BBF). Es wird mit einer Bauzeit von drei Jahren gerechnet. Nach aktuellen Kalkulationen wird der Neubau mit Erlebnisbad, Sportbad, Freibad und Saunalandschaft rund 100 Millionen Euro kosten.

Am Mittwoch war der hessische Innen- und Sportminister Peter Beuth (CDU) auf das Rebstockgelände bekommen, um Frankfurts Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) einen Förderbescheid in Höhe von 1,5 Millionen Euro zu überreichen. Das Geld stammt aus dem Sonderprogramm Neubau, Erhaltung und Sicherung von Sportstätten der hessischen Landesregierung. „Schwimmen ist ein Primärbedürfnis“, sagte Eskandari-Grünberg. Vor allem für Kinder, deren Eltern es sich nicht leisten könnten zu reisen, sei der Schwimmbadbesuch ein unerlässlicher Ersatz.

Beuth lobte die Investition der Stadt Frankfurt. In vielen anderen Kommunen und Kreisen werde bei enger Haushaltslage sehr oft als erstes an die Schließung der Bäder gedacht. „Uns ist es ein Anliegen, Infrastruktur zu erhalten“, sagte der CDU-Politiker. Das Geld diene dem Erhalt des Schwimmsports und der Schwimmfähigkeiten der Bevölkerung. Vor allem der Bau des 50-Meter-Beckens, der nachträglich in die Planungen eingearbeitet wurde, hat die Schwimmvereine gefreut.

„Bis jetzt liegen wir voll im Zeitplan“, sagte Zielinski. Ende des vergangenen Jahres habe man das Bad komplett zurückgebaut. Der Beton wurde anschließend recycelt und wird bereits für die Bodenflächen mit verarbeitet. So werden Tonnen von Kies gespart, die man sonst hätte anschaffen müssen. Aktuell wird die Baugrube erweitert und die Ebenen für die verschiedenen Bäder geschaffen. Die Ausschreibungen „für die großen Gewerke“ (Zielinski) laufen. Aufgrund der gestiegenen Baukosten ist noch unklar, wie teuer der gesamte Bau am Ende wird. „Ich bin trotzdem guter Dinge, dass das im Rahmen liegt“, sagte Zielinski.

Im Budget von 15 Millionen Euro wird der Bäderchef auch beim Riedbad Bergen-Enkheim bleiben. „Der große Plan ist zu den Sommerferien fertig zu sein“, sagte Zielinski. Dort werden vier Becken gebaut. Ein 50-Meter-Becken mit einem neuen Lehrschwimmbecken, ein Kinderspaßbecken sowie ein Springerbecken. Allerdings werden die Umkleiden und kleinere Arbeiten bis dahin wohl nicht ganz fertig sein.

Beim Familienbad Bornheim – direkt neben der Eissporthalle am Ratsweg – ist der Rohbau soweit abgeschlossen. Nun geht es an den Innenbau. Der Plan ist im zweiten oder dritten Quartal 2024 das Bad zu eröffnen. Erst danach soll das in die Jahre gekommene Panoramabad abgerissen werden. In den ursprünglichen Kalkulationen war mit einer Summe von 35 bis 37 Millionen Euro gerechnet worden. Bereits im vergangenen Jahr hat der Chef der Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft ABG, Frank Junker gesagt, dass die Kosten wohl um 15 bis 17 Prozent steigen werden.

Für eine Traglufthalle im Freibad Nieder-Eschbach, um es auch im Winter nutzen zu können, sind die Ausschreibungen gelaufen. „Der Plan ist, die Halle im nächsten Jahr nach dem Sommer hinzustellen“, sagte Zielinski.

Er sei froh, dass das Thema in der Stadt so positiv gesehen werde und investiert werde. „Das ist nicht normal“, betonte er mit Blick auf umliegende Kommunen und Kreise. Im Kalenderjahr 2022 besuchten rund zwei Millionen Menschen die Frankfurter Frei- und Hallenbäder.

Seit 26. Mai sind alle Freibäder in Frankfurt offen. Angesichts der sommerlichen Temperaturen erwartet Zielinski an diesem Wochenende die ersten gut besuchten Tage im Freien.

Der Rohbau des Familienbad Bornheim neben der Eissporthalle steht schon. © Renate Hoyer