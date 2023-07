Räumungsklage: Stadt Frankfurt an der Seite des English Theatre

Von: Florian Leclerc

Das English Theatre ist im Erdgeschoss und Keller des Bürohauses „Gallileo“ in der Gallusanlage 7. © Monika Müller

Die Stadt nimmt Stellung zur Räumungsklage der Commerzbank gegen das englische Theater in Frankfurt.

Die Stadt wird sich am Gerichtsverfahren wegen der Räumungsklage der Commerzbank gegen das English Theatre Frankfurt beteiligen. „Eine Stellungnahme an das Gericht ist in Arbeit“, berichtete Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) im Kulturausschuss.

Die Stadt vertritt demnach die Position, der städtebauliche Vertrag aus dem Jahr 1999 verpflichte den Eigentümer des Gebäudes, eine kulturelle Nutzung im Allgemeinen und speziell den Betrieb des English Theatre im Erd- und Untergeschoss des Gallileo-Hochhauses an der Gallusanlage 7 zu ermöglichen.

Seit 2018 ist die Kapitalgesellschaft Capitaland mit Hauptsitz in Singapur und Büros in London Eigentümerin des Gebäudes. Von 2013 bis 2018 gehörte es dem Immobilienkonzern IVG, davor der Commerzbank beziehungsweise ihrer Rechtsvorgängerin, der Dresdner Bank.

„Wir versuchen, Capitaland von einem Anschlussmietvertrag für das English Theatre zu überzeugen“, sagte Hartwig. Bisher verhalte sich der Eigentümer aber abwartend. Er wolle zunächst einen Hauptmieter finden.

Ein Termin für die Verhandlung der Räumungsklage vor dem Frankfurter Landgericht ist noch nicht bekannt. Die Commerzbank hat einen Einblick in die Klageschrift auf Anfrage abgelehnt. Bis Januar 2024 ist die Commerzbank noch Hauptmieterin im Gallileo-Turm; ein Untermietvertrag mit dem English Theatre lief zuletzt aus.

Die CDU im Römer sieht die Vorgehensweise der Kulturdezernentin kritisch. „Nach fast einem Jahr öffentlicher Diskussion steht die Kulturdezernentin immer wieder aufs Neue mit leeren Händen vor dem Kulturausschuss, wenn das Thema zur Sprache kommt“, sagte der Fraktionsvorsitzende Nils Kößler. Es gebe nur das Prinzip Hoffnung, aber keinen Plan B, falls das English Theatre nicht an seinem bisherigen Standort bleiben könne.

„Wenn man auf eine gerichtliche Entscheidung setzt, kann es früher oder später eine böse Überraschung geben“, sagte Kößler. Die Stadt gebe „das Heft des Handelns aus der Hand“.