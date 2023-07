Rästelhafter Messerstecher

Von: Stefan Behr

Prozess um zwei völlig unsinnige Attacken auf Passanten am Hautbahnhof

Raimondas G. bleibt auch nach dem ersten Verhandlungstag vor dem Landgericht ein Rätsel. Die Anklage wirft dem 50 Jahre alten Mann versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor.

In der Nacht auf den 28. August vergangenen Jahres stach G. am Hauptbahnhof anlasslos und hinterrücks auf zwei Passanten einen. Einem Mann stach er kurz nach Mitternacht mit einem Messer dreimal in den Rücken und zweimal in den Oberarm. Einem anderen stach er dann kurz vor 6 Uhr das Messer in den Rücken und traf eine Niere. Anschließend legte er Messer und sich selbst auf den Boden und ließ sich widerstandslos festnehmen. Beide Opfer wurden schwer, aber nicht lebensgefähqrlich verletzt - was pures Glück war.

Zuerst saß G. in U-Haft, mittlerweile ist er in der geschlossenen Psychiatrie. Laut Gutachten leidet er unter paranoider Schizophrenie, die seine Schuldfähigkeit in der Tatnacht zumindest stark eingeschränkt haben soll.

G.s Erklärung für die Taten klingt total irre: Er habe niemanden ernsthaft verletzen, sondern lediglich verhaftet und in seine litauische Heimat abgeschoben werden wollen.

Am ersten Verhandlungstag erzählt G. die Geschichte seines Lebens, und die geht so: Aufgewachsen in Litauen erlernt er die ehrenhaften Handwerke der Schuhmacherei und des Tischlerns, von denen er sich nicht üppig, aber redlich nährt. Irgendwann geht er nach England, heiraten eine Engländerin und zeugt zwei Kinder. Die Frau stirbt, er gibt die Kinder in die Obhut der ältesten Tochter der Verstorbenen aus erster Ehe und arbeitet in einer Fabrik, um die Kinder zu unterstützen. Im August 2022 reist er nach Frankfurt, wird im Puff beklaut, stromert mehrere Nächte bargeld- und handylos durch den Kiez, trinkt aus Verzweiflung Mainwasser, dreht danach durch und hört Stimmen, was in die Messerangriffe mündet.

Das klingt etwas traurig und sehr merkwürdig. Merkwürdig ist auch, dass G. ein paar Details unterschlägt, die aktenkundig sind: Sechs Jahre Haft in Litauen wegen Diebstahls, dreieinhalb in Argentinien wegen Kokainschmuggels, und in Deutschland hat der wackere Tischler auch schon einiges auf dem Kerbholz.

Vielleicht leidet G. an paranoider Schizophrenie. Vielleicht ist er ein Berufsverbrecher, der im Knast und vor Gericht den Irren spielt, was immer er sich davon auch versprechen mag. Allerdings bieten beide Möglichkeiten nicht einmal ansatzweise die geringste Erklärung für die Messerangriffe im Bahnhofsviertel. Die bleiben so rätselhaft wie der Angeklagte selbst.

Der Prozess wird fortgesetzt. Ein Urteil soll Ende des Monats gesprochen werden.