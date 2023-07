Radweg in den Vordertaunus soll ab 2027 gebaut werden

Von: Florian Leclerc

In Frankfurt soll der Radweg FRM5 am Holbeinsteg beginnen. © Rolf Oeser

Von Frankfurt soll eine Radschnellverbindung nach Friedrichsdorf führen. Zwischen Bad Homburg und Bonames ist ein Abzweig geplant.

Die Radschnellverbindung FRM5 von Frankfurt über Eschborn, Steinbach, Oberursel und Bad Homburg könnte ab 2027 gebaut werden, so dass ein erster Abschnitt 2028 fertig wäre. Die beteiligten Kommunen haben sich auf Planung und Bau des 30 Kilometer langen Radwegs verständigt, teilte der zuständige Regionalverband mit.

Von Bad Homburg aus soll ein 6,7 Kilometer langer Abzweig nach Bonames führen und etwas später als der lange Radweg fertig werden. Zwischen Friedrichsdorf, Bad Homburg, Oberursel, Steinbach, Eschborn und Frankfurt sind täglich 45 000 Pendler:innen unterwegs, die potenziell aufs Fahrrad umsteigen könnten.

Start am Holbeinsteg

Die beteiligten Kommunen wollen sich nun um Fördermittel des Landes bemühen. Sie hoffen auf eine Förderung von 80 Prozent. Die Planung soll bis Sommer 2024 beginnen.

In Frankfurt und der Region sind neun Radschnellverbindungen geplant. Einzig bei der Radschnellverbindung FRM1 von Frankfurt nach Darmstadt ist ein 6,6 Kilometer langer Abschnitt zwischen Egelsbach und Darmstadt-Wixhausen fertiggestellt.

In Frankfurt soll der FRM5 am Holbeinsteg beginnen und über Windmühlstraße, Moselstraße durchs Bahnhofsviertel führen. Anschließend über Westendstraße und Kettenhofweg nach Bockenheim. Dann über Robert-Mayer-Straße, Schloßstraße, Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße zum Industriehof in Hausen. In der Folge über die Ludwig-Landmann-Straße und die Heerstraße auf den Feldweg und weiter in die Nachbarkommunen. fle

