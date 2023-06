Radmesse Eurobike in Frankfurt: Aufs Rad bei jedem Wetter und politischem Gegenwind

Von: George Grodensky

1900 Firmen zeigen kommende Woche bei der internationalen Leitmesse Eurobike in Frankfurt Räder und Zubehör.

Die Pressekonferenz beginnt mit einer Fahrradklingel. Irgendwie auch logisch, immerhin handelt es sich um einen Ausblick auf die internationale Leitmesse fürs Fahrrad: Eurobike. Von 21. bis 25. Juni lässt die so einige Fahrradklingeln bimmeln auf dem Frankfurter Messegelände. Die Eurobike wächst. Zum zweiten Mal ist Frankfurt Austragungsort (davor Friedrichshafen). Diesmal bespielt man „ das ganze westliche Areal der Messe“, sagt Projektleiter Dirk Heidrich stolz.

1900 Firmen aus 62 verschiedenen Ländern stellen aus. Die Publikumstage, oder Festivaltage, sind Samstag und Sonntag. Da dürfen die Besucherinnen und Besucher unter professioneller Anleitung vieles ausprobieren. „Das Thema Fahrrad ist politisch geworden“, sagt Heidrich. Wie im Vorjahr werde es auch wieder eine Radconvention zur Messe geben. Außerdem tagt am Vortag noch der Nationale Radkongress. „Die wichtigste politische Veranstaltung zum Thema.“

Bei der PK am Donnerstag gibt es schon ein paar Leckerbissen zu bestaunen. Etwa die beiden BMX-Profis Lara Lessmann und Bruno Hoffmann. BMX, das sind diese stabilen Räder, auf denen man Kunststücke vorführen kann. Die Messe halten die beiden für eine gute Sache. Sie verleihe dem Sport mehr Sichtbarkeit. Ebenso sei gut, dass immer mehr Infrastruktur für Radlerinnen und Radler entstehe. Das locke mehr aufs Zweirad und damit auch zum BMX-Sport. „Das geht alles Hand in Hand, sagt Hoffmann.

Die Lage auf dem Handelsmarkt scheint dagegen unübersichtlich. „Heterogen“ nennt es Burkhard Stork, Geschäftsführer des Verbands der Zweiradindustrie. Die Probleme aus der Pandemie, als alle plötzlich ein Fahrrad wollten und Bestellungen sich hinzogen, seien überwunden, dafür seien durch Russlands Angriff auf die Ukraine neue entstanden.

„Die Warenlager sind gut gefüllt, wir haben auch gute Frequenzen in den Geschäften“, sagt Stork. Nur achteten die Menschen mehr auf ihr Geld. Das niedrige oder mittlere Preissegment verkauft sich eher im Internet als im Fachhandel. Dafür laufen dort die hochpreisigen Räder gut, auch dank attraktiver Leasingmodelle.

Für die Politik hat Stork gleichermaßen Lob wie Tadel parat. „Wir erleben die größte Radwegebau-Offensive aller Zeiten“, freut er sich und richtet allen zögernden Kommunen aus: „Geld ist da.“ Was er nicht verstehen könne: „Das Gerede von Technologieoffenheit, dass Eco-Fuels die Lösung wären.“ Und autofreundliche Städte. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Politik im Bund, im Land und in Kommunen derart zurückfallen könnte auf Muster aus den 80er Jahren.“

Zweiradmechanikerin Annette Blum, auch Jurymitglied der Eurobikepreisverleihung für schicke Neuheiten, stellt ein paar Sehenswürdigkeiten vor. Da wären die handliche Akkuluftpumpe für unterwegs, dieses tolle Mountainbike, jenes Lastenrad, ein besonderes Gravelbike. Tolles Design, interessante Motoren, ein Helm, der links und rechts blinken kann, ein anderer mit eigenem Schließband. Den könne man in vernünftiger Höhe am Rad festmachen, nicht im Souterrain, wo zumindest in Berlin die Hunde oft dagegen pinkelten.

Dann gibt’s noch den Wind- und Wettermantel, den man seitlich per Reißverschluss erweitern kann, damit er beim Strampeln die Oberschenkel bedeckt und sie vor Regen abschirmt. Vaude hat sogar verschiedene Polster für die Radlerhose entwickelt, für Straßenfahrten, Touren oder fürs Gelände. Damit man immer gut sitzt. Aber auch das ist alles politisch: „Fahrräder müssen Lust machen“, sagt Blum. Um die Menschen zum Umsteigen zu bewegen.

