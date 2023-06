Queeres Leben soll in Frankfurt sicher werden

Von: Steven Micksch

Auf der Bühne Stefan Müller und Nargess Eskandari-Grünberg. Davor Protest und die Forderung nach mehr Schutz. © Renate Hoyer

Erstmals gibt es in Frankfurt einen „Pride Month“. Dadurch soll die LGBTIQ*-Community und ihre Themen sichtbarer werden. Das Thema Gewalt und sichere Rückzugsorte spielen eine zentrale Rolle.

Die LGBTIQ*-Community gehört zu Frankfurt, darüber sind sich viele Menschen in der Stadt einig. Umso verwunderlicher, dass die Stadt bisher keinen „Pride Month“ hatte, während doch viele Städte inzwischen weltweit solch ein Event feiern – meist im Juni. Das dachten sich wohl auch die Frankfurter Stabsstelle Antidiskriminierung und das Amt für multikulturelle Angelegenheiten und organisierten nach dem Vorbild der Partnerstadt Toronto in diesem Jahr selbst einen „Pride Month“. Der Monat voller Stolz startete am Freitagnachmittag mit dem zweitägigen Fest „Vielfalt ohne Gewalt“, als Bürgermeisterin und Diversitätsdezernentin Nargess Eskandari-Grünberg und Polizeipräsident Stefan Müller die Festivitäten eröffneten.

Vor noch überschaubarer Gästezahl sagte die Bürgermeisterin in der Alten Gasse am Regenbogenkreisel, dass man auf Frankfurts Straßen niemals Hass und Gewalt dulden werde. „Anders sein ist normal. Ich bin stolz auf die queere Community, sie ist ein Teil dieser Stadt.“ Im Regenbogenviertel könnten die Menschen sein, wie sie sind, doch jenseits davon hätten viele in der Community Angst. Eskandari-Grünberg sagte, sie habe den Anspruch, dass die Menschen aber in jedem Viertel so sein können, wie sie sind.

Deshalb kündigte sie bereits an, dass der „Pride Month“ im nächsten Jahr auch in anderen Stadtteilen gefeiert werden soll. Sie wolle vor allem mit jüngeren Menschen zum Thema sexuelle Vielfalt arbeiten. Man müsse früh in der Pädagogik ansetzen, um die Normalität zu verankern.

Gemeinsam mit Stefan Müller nutzte die Bürgermeisterin den Auftakt des „Pride Month“, dessen Aktivitäten dann im CSD (13. bis 16. Juli) gipfeln sollen, auch für den Start der neuen Kampagne „Safer Spaces for Queer People“. Dabei werden Bars, Restaurants, Geschäfte und weitere Institutionen mit einem Aufkleber versehen, der Menschen aus der Community signalisieren soll, dass dies ein sicherer Raum bei Übergriffen oder anderen Notfällen sei. Vier Orte wurden noch am Freitag mit Aufklebern versehen, ein gutes Dutzend habe man schon für die Kampagne gewinnen können. Ziel sei es, die Orte stadtweit zu etablieren.

Programm Am heutigen Samstag beginnt das Programm im Regenbogenviertel um 14 Uhr mit einer Dragshow mit Electra Pain, Vanessa P., Christy Moon und Gästen. Gegen 15 Uhr wird es ernster. Bei einer Diskussion fragen sich Vertreter:innen der queeren Community und Organisationen, was man gegen queerfeindliche Gewalt tun kann. Eine Karaoke-Session ist für 17 Uhr geplant, gefolgt von Musik und einer Party ab 21 Uhr. Eine Übersicht über Aktionen der kommenden Tage gibt es unter www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de/pride-month im Internet. mic

Der Polizeipräsident bezeichnete Frankfurt als liberale, bunte und vielfältige Stadt. Ihm sei der Dialog mit der Szene ein besonderes Anliegen, und man habe in den zurückliegenden Monaten auch schon für mehr Sicherheit im Regenbogenviertel sorgen können. Trotzdem gebe es in der Gesellschaft einige Menschen, die gegen eine LGBTIQ*-Community seien. Man versuche daher, Straftäter abzuschrecken und möglichst schnell einzugreifen, falls es doch zu Übergriffen komme.

Müllers Rede wurde immer wieder von Rufen einiger linker Aktivisten gestört, die darauf hinwiesen, dass homophobe und rechte Gedanken auch aus den Reihen der Polizei kämen.

Die Sticker der „Safe Spaces“-Aktion wurden zunächst im Switchboard, Kiosk Schäfergasse, Luckys und Hotel Westin Grand angebracht. Marcel Rudolph vom Kiosk sagte, dass es selbstverständlich sei, bei der Aktion mitzumachen. Auch der Inhaber Oguz Turpcuoglu sei sofort dafür gewesen. „Jeder soll sein Leben nach seinem Willen führen. Wir sind hier weltoffen“, sagte Rudolph. Der Vorteil des Kiosks sei, dass er abends lange auf habe und ein zentraler Punkt im Viertel ist.