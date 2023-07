Queere Seelsorge

Von: Sonja Ruf

Ansgar Wucherpfennig und Monika Stanossek. Anne Zegelman © Anne Zegelman

Die katholische Kirche in Frankfurt wirbt für ihr Beratungsangebot

Wohin kann sich eine queere Person innerhalb der Kirche mit ihren Problemen in der Stadt wenden? Eine Möglichkeit wäre das neu aufgestellte und weiterentwickelte Seelsorge-Angebot der Katholischen Kirche. Außerdem geht die Seelsorge, es gibt sie seit 2014, mit einem neuen zweiköpfigen Team an den Start. Das Team besteht aus Ansgar Wucherpfenning, Jesuit, und Monika Stassonek, ehemalige Pastoralreferentin in Maria Hilf. Heute gehören beide zur neuen Pfarrei St. Hildegard.

Der Anstoß für die inhaltliche Weiterentwicklung der Seelsorge sei durch Projekte wie „Schwul und Katholisch“ oder die Initiative #outinchurch gekommen. Das Angebot richte sich längst nicht mehr „nur“ an schwule und lesbische Katholik:innen und deren Familien, sondern an alle, die sich als queer identifizieren, also lesbische, schwule, bisexuelle, transidente, intersexuelle oder non-binäre Menschen.

Wucherpfenning und Stassonek heben hervor, dass sie Seelsorge eigentlich nicht „für“, sondern „mit“ queeren Menschen betreiben möchten: „Das ,Mit‘ ist deshalb so entscheidend, weil denen, die zu uns kommen, ein Erfahrungsbereich zugänglich ist, den wir nicht kennen“, sagt Wucherpfenning.

Die Anliegen und Probleme der Nutzer:innen seien ganz verschieden. Dass Menschen jedoch zu einem Gespräch kämen, weil ihre Angehörigen sie oder sie sich selbst im Queer-Sein überhaupt nicht annehmen können, sei noch nie vorgekommen.

Gewöhnlich dauern die Gespräche ungefähr eine Stunde und können auch in einem Park oder einem Café stattfinden. Die Beratung kann telefonisch oder per Mail angefragt werden. Die Kontaktdaten finden sich unter frankfurt.bistumlimburg.de/ seelsorge-mit-queeren- menschen.