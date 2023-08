Prozess am Amtsgericht: Gutachter attestiert notorischem Schläger Paranoia

Frankfurt

Nach Ausrastern in einer Metzgerei steht ein 39-Jähriger widerwillig vor dem Amtsgericht.

Dass Ferenc S. problematisch sein könnte, darauf deutet schon die Anklage wegen Körperverletzung und Beleidigung hin. Am 18. August 2022 rastet der 39-Jährige in einer Metzgerei in der Berger Straße komplett aus. Einem neun Jahre alten Jungen verpasst er grundlos eine schallende Ohrfeige. Als dessen Vater ihn zur Rede stellt, erhält er zunächst mehrere Schläge ins Gesicht. Der Vater versucht, sich hinter der Fleischtheke in Sicherheit zu bringen, aber S. zerrt ihn zurück und wirft ihn in ein Regal mit Einweckgläsern, die zersplittern. Einem Zeugen, der die Szene von draußen beobachtet hat und die Polizei ruft, verpasst er einen Kopfstoß und nennt ihn „Hurensohn“ und „Wichser“.

Problematisch ist auch S.s Verhältnis zur Justiz. Zur ersten Verhandlung in dieser Sache war S. nicht erschienen und musste von der Polizei vorgeführt werden. Dieser Prozess wurde schnell ausgesetzt, da Zweifel an S.s Schuldfähigkeit aufkamen und ein Gutachter bestellt wurde.

Der Gutachter ist am Mittwochmorgen vor dem Amtsgericht erschienen. S. nicht. Die Polizei klingelt ihn aus dem Bett, der Prozess beginnt mit anderthalb Stunden Verspätung. Der Vorgeführte hat die ganz dicke Hose angezogen. „Ich kriege so viel Post von der Justiz“, dass er die gar nicht mehr lese, sondern anderweitig nutze, denn „mein Klopapier ist knapp“.

Die ihm vorgeworfenen Taten leugnet er nicht vollständig. Er verniedlicht sie. Und spricht von „Notwehr“. Der Neunjährige habe versucht, ihm ein Bein zu stellen und sei zudem bedrohlich um ihn herumscharwenzelt, da habe er ihm einen zarten Klaps gegeben. Der Vater sei unmotiviert auf die Fleischtheke gehüpft, ein strenger Verstoß gegen die Hygieneregeln, da habe er ihm heruntergeholfen, und zum Dank sei der Mann dann selbstständig ins Regal gehüpft. Der Zeuge habe den Kopfstoß verdient, weil er ihm bedrohlich nahegekommen sei. „Ich bin das Opfer. Ich bin Stammkunde der Metzgerei. Wären diese Personen an diesem Tag nicht dort gewesen, wäre das nicht passiert.“

Allein gegen die ganze Welt

Platzwunden, Prellungen und Pöbeleien pflastern den Weg des Mannes, der mit „100 Kilo, Ex-Militär, Kampfsportler und blablabla“ ein kurzes, aber treffliches Selbstporträt formuliert. Immer wieder werde er angegriffen und müsse sich wehren. Das Auto seines Nachbarn musste er demolieren, weil es vor seiner Einfahrt stand. Seine Freundin musste er verprügeln, weil die sich beschwerte, dass er die siebenjährige Tochter das Schießen lehren wollte. Auf seine Mutter musste er einschlagen, weil die Ärztin ihn als Jugendlichen in die Psychiatrie hatte einliefern lassen.

In der Tat ist S. aber auch Opfer – einer Quacksalberin. S. war bereits in einem früheren Prozess wegen paranoiden Symptomen in die geschlossene Psychiatrie eingeliefert und anschließend unter Betreuung gestellt worden. Diese wurde aufgehoben, als eine andere Gutachterin später zu dem Schluss kam, dass S. völlig normal sei.

Der aktuelle Gutachter kann das „in keiner Weise nachvollziehen“. Er attestiert S. ebenfalls Paranoia, Impulsstörungen und eine „instabile Persönlichkeit“. Weitere Straftaten dieser Art seien zu erwarten, eine dauerhafte Unterbringung sei durchaus denkbar. Diese aber kann das Amtsgericht nicht verfügen. Und so endet auch dieser Prozess ohne Urteil – und wird demnächst wohl vor dem Landgericht verhandelt. S. steht einer Therapie ablehnend gegenüber. Er sei völlig gesund. Meschugge seien die anderen. „Ich habe kein Problem mit Menschen. Menschen haben ein Problem mit mir.“