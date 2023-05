Protestgruppen in Frankfurt erklären sich solidarisch mit der Letzten Generation

Von: George Grodensky

Etwa 200 Menschen protestierten auf dem Opernplatz, schätzt die Polizei. Foto: Rolf Oeser © Rolf Oeser

Die Gruppe als kriminelle Vereinigung zu brandmarken sei populistisches Vorgehen.

Eine Reihe von Klimaschutzgruppen hat am Mittwoch Nachmittag auf dem Frankfurter Opernplatz gegen die Kriminalisierung der Klimaschutzbewegung protestiert. Etwa 200 Menschen haben teilgenommen, schätzt die Polizei. Anlass waren die Razzien bei Mitgliedern der Gruppe „Letzte Generation“ und die als „Diffamierung“ und „Vorverurteilung“ empfundene Darstellung der Münchner Staatsanwaltschaft der Gruppe als „kriminelle Vereinigung“.

„Volle Solidarität“ bekunden die Menschen auf dem Opernplatz. Zu den Klängen des Partisanenliedes „Bella Ciao“ ziehen sie um den Lucae-Brunnen. Erschüttert sei er über den Umgang mit der Letzten Generation, ruft Moderator Dirk von „Psychologists for Future“. Kanzler Scholz erkläre sie für „bekloppt“. Schlimmer: Dass die Staatsanwaltschaft München die Gruppe voreilig als „Kriminelle Vereinigung“ bezeichne und Hausdurchsuchungen wie bei Schwerkriminellen vornehmen lasse. So ein Narrativ zu verbreiten, kritisiert er, „das kennen wir aus populistischen Kreisen“.

Karl von der Letzten Generation versichert daraufhin, allerdings Angst zu haben. Bei seiner Mitstreiterin Carla Hinrichs habe die Polizei die Tür aufgebrochen und sei mit gezogener Waffe in die Wohnung gestürmt. „Da lag sie noch im Bett.“ Aber unterkriegen lasse man sich davon auch nicht. „Wir haben das Recht, friedlich zu demonstrieren. Weil alles auf dem Spiel steht, was uns lieb ist.“

Auch die Besucherinnen und Besucher der Kundgebung sind fassungslos über das rigorose Vorgehen des Staates. „Jetzt erst recht“, sagt ein Mann aus Nied, der bislang nach eigener Aussage eher nicht protestiert habe. Die Vorverurteilung der Letzten Generation sei allerdings ein solches Armutszeugnis für den Rechtsstaat, dass er gar nicht anders könne. Bei Korruptionsvergehen werde jedenfalls nicht so energisch ermittelt, sagt seine Begleiterin. Auch als die Landwirte bei ihrem Protest die Autobahn blockiert hätten, seien sie nicht als „kriminell“ bezeichnet worden. Überdies gebe es jeden Tag Stau auf der Autobahn, auch nicht kriminell erzeugt.

Statt die Menschen zu bestrafen, die sich für den Erhalt der Welt einsetzen, sollte man eher die bestrafen, „die unsere Lebensgrundlage zerstören“, findet auch Kerstin vom Koala-Kollektiv.

Die Forderungen der Letzten Generation indes nach einem Neun-Euro-Ticket, nach einem Gesellschaftsbeirat, nach Tempolimit, seien das etwa kriminelle oder bekloppte Forderungen, fragen die Omas gegen rechts. Was das Publikum größtenteils verneint, nicht nur in Frankfurt. Der Soliprotest läuft bundesweit, in Hessen gehen die Menschen auch in Kassel, Darmstadt und Marburg auf die Straße.