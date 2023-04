Protest in der Autobranche: „Wir lassen uns nicht abspeisen“

Von: Timur Tinç

Die IG Metall hat die Beschäftigten in den tarifgebundenen Betrieben des Kraftfahrzeughandwerks zum Warnstreik aufgerufen. Renate Hoyer © Renate Hoyer

300 Beschäftigte des Kraftfahrzeughandwerks demonstrieren in Frankfurt für 8,5 Prozent mehr Lohn und eine Inflationsausgleichsprämie.

Mit Trillerpfeifen, Transparenten und Fahnen sind am Donnerstag rund 300 Beschäftigte des Kraftfahrzeughandwerks von der Hanauer Landstraße zum Heinz-Raspe-Platz gelaufen. Ihre zentrale Forderung hatten sie auf Schilder gedruckt: 8,5 Prozent mehr Lohn. Außerdem eine überproportionale Erhöhung der Auszubildendenvergütung und eine Inflationsausgleichsprämie. „Die Arbeitgeber haben uns nichts angeboten“, beklagte Tobias Wunsch von der IG-Metall-Geschäftsstelle in Frankfurt. Deshalb sind die Beschäftigten der Werkstätten von Mercedes-Benz, Daimler Truck, den Autohäusern von Audi und Volkswagen sowie BMW, Hessengarage und Iveco zum Streik aufgerufen worden.

„Für den Auftakt ist das gut“, lobte Michael Erhardt, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Geschäftsstelle Frankfurt. Gleichzeitig forderte er die Demonstrierenden dazu auf, mit ihren Kolleginnen und Kollegen zu sprechen und sie zu überzeugen, für die Anliegen auf die Straße zu gehen. „Tarifverhandlungen leben nicht davon, dass man möglichst viel fordert, sondern möglichst viel kriegt. Dafür müssen wir viele sein“, sagte der Gewerkschafter.

Dass die Forderungen berechtigt seien, wüssten auch die Arbeitgeber und zeigten auch Verständnis. Das merke er in Verhandlungen zu Haustarifverträgen in der Elektro- und Metallindustrie. Erhardt verwies auf die gestiegene Inflation in den vergangenen beiden Jahren und rechnet vor: „Wenn wir dieses Jahr wieder bei fünf Prozent rauskommen, sind wir bei einer Geldentwertung von 20 Prozent und damit weniger Kaufkraft.“ Während diejenigen, die es sich leisten können, allein beim Kauf eines Dax-Fonds in den vergangenen zwei Jahren 25 Prozent Gewinn machten, bekämen die Beschäftigen davon nichts ab. „Wir wollen auch unser Stück“, sagte Erhardt.

Matthias Becker ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Mercedes in Frankfurt und Kassel und arbeitet in der Niederlassung des Konzerns am Kaiserlei. „Die Mitarbeiter wünschen sich mehr monetäre Wertschätzung. Gleichzeitig nimmt die Arbeit zu, weil Stellen teilweise nicht mehr besetzt werden und gespart wird“, berichtet Becker. Die Leute seien bereit, mehr zu arbeiten, wollten aber dafür mehr Geld haben. Etwa die Inflationsprämie in voller Höhe von 3000 Euro.

Eine Inflationsprämie wollen auch die Auszubildenden sowie mehr Lohn, als ihnen tariflich zusteht. „Ich verdiene aktuell 1050 Euro brutto“, sagt Leonardo Cinelli. Viel leisten kann er sich davon nicht. Auch die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber auf Azubi-Stellen als KfZ-Mechatroniker:in habe dramatisch nachgelassen, berichtete Sebastian Fersterra vom IG-Metall-Vorstand, Bereichsleiter Handwerk. „In einer Branche, die vergangenen Jahr eine Rekordrendite eingefahren hat, in der man den Anspruch hat, die Besten der Besten zu bekommen, kann man sich nicht hinter dem Argument verstecken, dass die Azubis doch im Hotel Mama wohnen können“, sagte Fersterra.

Es herrsche Bestürzung und Unruhe in Betrieben über die Haltung der Arbeitgeber, die auf Zeit spielen würden. Die Branche trotze den Krisen, weil der Gebrauchtwagenmarkt boome, die Aufträge in den Werkstätten seien hoch, weil die Menschen ihre Autos lieber reparieren lassen, als sich neue zu kaufen. „Wir lassen uns nicht abspeisen“, betonte Fersterra. Man sei noch lange nicht im sechsten Gang, geschweige denn im Vollgas-Modus. „Wir können den Druck erhöhen“, bekräftigt er.