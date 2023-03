Prof. Dr. Bembel – die besondere Kandidatin

Katharina Tanczos im OB-Talk mit der FR und Bernd Reisig. © Monika Müller

Die Satirepartei „Die Partei“ schickt ein Tongefäß ins Rennen ums Frankfurter Stadtoberhaupt. Vertreten wird es von Katharina Tanczos.

„Jeder Bembel hat mehr Chancen als ein Loser von der SPD“, tönte Nico Wehnemann, das bekannteste Gesicht der Satirepartei „Die Partei“ in Frankfurt, im November im FR-Interview. Um diese These zu belegen, stellte die „Partei“ einen Bembel für die OB-Wahl auf. Und so heißt die Kandidatin zumindest auf den Wahlkampfmitteln Prof. Dr. Bembel. Kein ganz schlechter Name, um bei einer Wahl in Frankfurt abzuräumen.

Das Problem dabei: Niemand in der Stadt heißt Bembel mit Nach- und Professor mit Vornamen. Und auch als Künstlername ist der Bembel (anders als der Bahnbabo) nirgendwo eingetragen. Als Kunstgriff stellte „Die Partei“ eine Kandidatin auf, die zum einen ihren Namen für den Wahlzettel hergibt und zum anderen als Sprecherin des Bembels fungiert. Die Wahl fiel auf Katharina Tanczos, 33 Jahre alt, Hörgeräteakustikerin aus Frankfurt-Oberrad, zuvor Vertreterin von „Die Partei“ im Kreistag Offenbach.

Prof. Bembel: Satire, seriöse Politik oder beides?

Wie auch die Stadtverordneten von „Die Partei“ wandelt Tanczos auf einem schmalen Grat. Was in ihrem Wahlkampf ist Satire? Was ist ernstzunehmende Politik? Und wo nutzt sie das Mittel der Satire, um Politik zu betreiben? Satire sei „ein gutes Instrument, um aufzuzeigen, was überall nicht funktioniert“, sagte Tanczos im OB-Talk mit der FR und dem Medienmanager Bernd Reisig. Bei dem Gespräch stand ein Bembel mit aufgeklebten Augen neben ihr, und Nico Wehnemann saß im Bembelkostüm im Publikum.

Vor allem an der politischen Diskussion über das Bahnhofsviertel übt Tanczos – ganz ernsthaft – Kritik: „Die Menschen im Bahnhofsviertel werden als Problem dargestellt, es sind aber Menschen mit Problemen.“ Zugleich streitet sie für den Ausschluss rechter Verlage von der Buchmesse. Doch auch ihre Rolle als Sprecherin eines Tongefäßes bedient sie: Der Bembel, sagt Tanczos, „soll immer voll sein“.