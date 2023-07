Probleme durch Emmas Augen sehen

Von: Steven Micksch

Eyüp Zengin ist Geschäftsführer von Soulven in Frankfurt. © Steven Micksch

Ein Frankfurter Computerspiel-Projekt thematisiert Nachhaltigkeit, globale Erwärmung und Tierschutz. Dabei geht es auch darum noch wenig bekannten Lösungsansätzen Raum zu geben.

Eyüp Zengin brennt für sein Projekt. Das merkt man im Gespräch mit ihm recht schnell. „Wir werden unsere Seele in ,Emma‘ stecken“, sagt er. Dazu verpflichte schon der Name seiner Firma Soulven – eine Kombination aus Soul (Seele) und Invention (Erfindung). Aber es ist eben auch Teil der Persönlichkeit des Frankfurters.

Er und sein Team arbeiten gerade am Computerspiel „My Dear Emma“. Die Spielerinnen und Spieler steuern die Protagonistin dabei aus der Ich-Perspektive, sehen die Ereignisse also mit ihren Augen. Emma bekommt von ihrem verstorbenen Opa einen Brief und einen Schlüssel zu seinem Haus. In den vier Wänden des Forschers erlebt das Mädchen allerlei Überraschendes. Zudem will man auch die Verlustbewältigung, die Emma nach dem Tod des geliebten Großvaters durchlebt, thematisieren.

Der eigentliche Kern des Serious Games richtet sich aber auf die bestehenden Probleme in drei anderen Themenbereichen: Nachhaltigkeit, globale Erwärmung und Tierschutz. „Wir wollen aber nicht werten“, sagt Zengin. Das Dreierteam, das am Spiel arbeite, wolle die realen Zustände (etwa Massentierhaltung) im Spiel aufzeigen und jeder Spieler und jede Spielerin soll sich dann selbst eine Meinung bilden. Man wolle Fragen aufwerfen, damit es anschließend zur Diskussion kommen könne.

Geeignet sei das Spiel für alle ab zwölf Jahren. Für die Entwicklung nutze man die Unreal-Grafik-Engine. Aber es soll nicht nur um Fragen, sondern auch um Antworten gehen. Der forschende Großvater hat in seinem Haus auch allerlei Geräte installiert und Methoden dargestellt, die in den drei Problemfeldern Lösungen bieten. „Wir wollen dort Konzepte nutzen, die es heute schon gibt, die aber noch nicht in die Praxis und die Umsetzung integriert sind.“ So sollen Ideen eine Chance bekommen, die nicht allen Spieler:innen bekannt sein dürften.

Zengin ist dabei die Mischung wichtig. „Das Spiel soll serious werden, ja. Aber wir werden nicht den Spielspaß dafür opfern“, verspricht er. Mithilfe der Landesförderung in Höhe von rund 49 500 Euro werde man einen Prototyp des Spiels entwickeln. Der Frankfurter rechnet mit etwa 30 spielbaren Minuten aus dem Gesamtspiel. Eine Demo soll später folgen, um das Feedback möglich vieler Menschen einholen zu können. Zengin würde den Prototypen dann gern auch Einrichtungen wie dem Experiminta zur Verfügung stellen, damit diese damit arbeiten können.