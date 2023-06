Pro Familia in Frankfurt: Hoffnung für ratsuchende Schwangere

Von: Pitt von Bebenburg

Teilen

Seit 2017 gibt es die Mahnwache „40 Tage für das Leben“ in der Palmengartenstraße vor der Beratungsstelle von Pro Familia. © peter-juelich.com

SPD-Bundespolitikerin Katja Mast sagt Vorgehen gegen Protest vor Beratungsstellen zu.

Seit sieben Jahren ziehen regelmäßig christlich-fundamentalistische Gruppierungen vor Beratungsstellen von Pro Familia auf, um Druck auf Frauen auszüben, damit sie nicht abtreiben. Nun können die betroffenen Frauen und die Beraterinnen hoffen, dass diese Aktionen untersagt werden.

Die SPD-Bundespolitikerin Katja Mast kündigte jetzt bei einem Besuch der Beratungsstelle von Pro Familia im Frankfurter Westend an, dass die Ampelkoalition „zeitnah“ eine entsprechende Gesetzesänderung vorlegen werde. „Ob es bis in den Herbst klappt, wenn die wieder vor der Tür stehen, kann ich aber nicht versprechen“, sagte Mast. Sie ist Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag.

Seit 2017 versammeln sich die Demonstrierenden zweimal im Jahr für jeweils 40 Tage vor der Beratungsstelle von Pro Familia in Frankfurt, zeigen Bilder von Föten oder niedlichen Babys im Himmel, sie singen und beten laut. Diese „Belagerung“ sei „hochgradig belastend“ für die ratsuchenden Frauen, die ungewollt schwanger geworden seien und vor schwierigen Entscheidungen stünden, sagte Pro-Familia-Geschäftsführerin Heike Pinne. Durch die Kundgebungen sorgten sie sich zudem darum, dass ihr Gang zur Beratungsstelle bekannt werden könne und keine Anonymität gewahrt sei, fügte die Leiterin der Frankfurter Beratungsstelle, Claudia Hohmann, hinzu. Auch für die Beschäftigten der Beratungsstellen sei die Situation schwer zu ertragen.

In Masts baden-württembergischer Heimatstadt Pforzheim hatten die Aktionen der so genannten „Lebensschützer“ schon früher begonnen, wogegen sich die Sozialdemokratin einsetzte. Sie setze sich dafür ein, „dass Frauen, die Rat suchen, nicht stigmatisiert werden“. Es sei „unerträglich“, dass Menschen in einer Konfliktsituation ein solcher Druck zugemutet werde.

SPD, Grüne und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag bereits vereinbart: „Sogenannten Gehsteigbelästigungen von Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegnern setzen wir wirksame gesetzliche Maßnahmen entgegen.“ Das sei aber „kein einfaches Thema, weil es um die Abwägung unterschiedlicher Rechtsgüter geht“, erläuterte Mast. Nun habe sich die Koalition dazu entschieden, das Verbot im Gesetz über die Schwangerschaftskonfliktberatung zu regeln und nicht im Versammlungsgesetz. Familien-Staatssekretärin Ekin Deligöz (Grüne) hatte angekündigt, dass eine Regelung gemeinsam mit dem Innen- und Justizressort noch in diesem Jahr vorgelegt werde.

Die Stadt Frankfurt hatte berreits eine Art Bannmeile um die Beratungsstelle während der Öffnungszeiten schaffen wollen. Dies war jedoch vom Verwaltungsgericht für rechtswidrig erklärt worden.

Auch auf Landesebene hatte es Anläufe für derartige Beschränkungen und Verbote gegeben. Zuletzt hatte die Linksfraktion im Hessischen Landtag im März einen Gesetzentwurf vorgestellt, wonach Versammlungen zum Thema Schwangerschaftskonfliktberatung oder Abbrüche während der Öffnungszeiten der Beratungsstellen nur in einem Umfeld von 150 Metern Abstand zu den Beratungsstellen gestattet wären.

Pro-Familia-Geschäftsführerin Kinne sagte, sie begrüße jede entsprechende Initiative. Allerdings halte sie eine bundesweite Regelung für sinnvoll.