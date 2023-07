Pro Bahn kritisiert Tunnelsperrung in Frankfurt

Von: Florian Leclerc

Im S-Bahn-Tunnel wird mal wieder geschafft. © Monika Müller

Der Ortsbeirat im Nordend fordert während der Tunnelsperrung im Sommer einen Ersatz für den Ausfall der U-Bahn-Linien U4.

In Frankfurt gibt es von Samstag an eine doppelte Tunnelsperrung. Der S-Bahn-Tunnel zwischen Louisa und Ostendstraße und der Tunnel der U-Bahn-Linien U4 und U5 sind sechs Wochen lang gesperrt. Der Fahrgastverband Pro Bahn in Hessen meint dazu: „So geht das nicht“.

Die Ballung der beiden Tunnelsperrungen sei „inakzeptabel“, sagt der Landesvorsitzende Thomas Kraft. Es entstehe der Eindruck, die Bahn habe bei den bereits erfolgten Tunnelsperrungen in den Jahren 2016 bis 2018 die Arbeiten nicht sinnvoll gebündelt. Die doppelte Tunnelsperrung sei eine Belastung für die Fahrgäste. Kraft geht davon aus, dass die S-Bahnen im nicht gesperrten Teil des Citytunnels zwischen Hauptbahnhof und Konstablerwache wegen des Ausfalls der U4 und U5 sehr voll sein werden.

In diesem Sommer erneuert die Bahn die Gleise und Bahnsteige zwischen Frankfurt-Louisa und Ostendstraße sowie 13 Weichen und vier Gleise am Südbahnhof. Betroffen sind die S-Bahn-Linien 3, 4, 5 und 6. Die S3 fährt alle 30 Minuten zwischen Bad Soden und Frankfurt-Hauptbahnhof (tief) sowie zwischen Frankfurt-Louisa und Darmstadt-Hauptbahnhof. Die S4 fährt alle 30 Minuten zwischen Kronberg und Frankfurt-Hauptbahnhof (tief) sowie zwischen Frankfurt-Louisa und Langen. Die S5 fährt alle 30 Minuten zwischen Friedrichsdorf und Frankfurt-Hauptbahnhof. Die S6 fährt jede halbe Stunde zwischen Friedberg und dem Frankfurter-Westbahnhof.

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) wiederum tauscht von 22. Juli bis 3. September Gleise und Weichen aus und baut eine digitale Zugsicherung ein, damit Züge in engerem Takt fahren können. Die U5 fährt nur zwischen Hauptfriedhof und Preungesheim. Vom 29. bis 31. August, 3 Uhr, fährt sie wegen Straßenarbeiten nur zwischen Marbachweg/Sozialzentrum und Preungesheim. Zwischen Konstablerwache und Marbachweg/Sozialzentrum fahren Ersatzbusse für die gesperrte Linie U5.

VGF setzt Sonderlinie 10 ein

Die U4 fällt komplett aus. Um den Ausfall zu kompensieren, setzt die VGF eine Straßenbahnsonderlinie 10 ein. Sie fährt alle zehn Minuten von Ginnheim zur Hugo-Junkers-Straße über Bockenheimer Warte, Hauptbahnhof, Altstadt, Konstablerwache, Bornheim-Mitte und Eissporthalle.

Der Ortsbeirat 3 sieht allerdings die Berger Straße mit den Stationen Merianplatz und Höhenstraße durch den Ausfall der U4 vernachlässigt und hat auf Initiative der Linken einen Eilantrag an den Magistrat gestellt. Der Magistrat solle auf die VGF einwirken, damit diese entlang der Berger Straße ein Ersatzangebot bereitstelle.

Die VGF verweist in ihrem Ersatzkonzept zum Ausfall der U4 bislang auf die Fahrten der Sonderstraßenbahnlinie 10 sowie der regulären Fahrten der Straßenbahnlinien 12 und 18, die unter anderem am Friedberger Platz Halt machen, also etwa 500 Meter vom Merianplatz entfernt.