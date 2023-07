Preungesheim: Neuer Quartiersmanager will Schwerpunkt setzen

Von: Fabian Böker

Teilen

Oliver Fassing bekommt Unterstützung von seiner Kollegin Andrea Munzert, will aber auch eigene Ideen umsetzen. © Rolf Oeser

Oliver Fassing treibt das Thema Antidiskriminierung um. Dazu will er künftig mit Jugendlichen arbeiten.

Dass Angela Freiberg nach fast zehn Jahren als Quartiersmanagerin zum 1. April aufgehört hat, hinterließ in Preungesheim durchaus eine Lücke. Eine Lücke aber, die nun geschlossen wurde. Und die vor allem die Chance bietet, neue Ideen zu verwirklichen. Angehen will das Oliver Fassing. Er ist Freibergs Nachfolger – und muss jetzt erst einmal den Stadtteil kennenlernen.

Fassing ist gebürtiger Frankfurter, ist nach dem Abitur in der Wetterau und dem Politikstudium in Marburg 2014 auch wieder nach Frankfurt gezogen – aber bisher kannte er vor allem das Gallus, wo er gewohnt hat, und Rödelheim, wo er aktuell wohnt. „Zu Preungesheim“, sagt er ganz offen, „hatte ich bisher keine Beziehung“.

Und doch war er sofort angefixt, als er von der offenen Stelle hörte. Er hatte vorher in der Bildungsstätte Anne Frank im Bereich der politischen Bildung gearbeitet, sich dann aber aus privaten Gründen eine längere Auszeit genommen. „Aber ich war dann irgendwann auf der Suche nach neuen Herausforderungen“ – und ist jetzt in Preungesheim.

Dort hat er offiziell am 19. Juni seine Stelle angetreten. Die ist auf 75 Prozent ausgelegt, was Teil einer Neustrukturierung des Quartiersmanagement ist. Seine Vorgängerin hatte eine 100-Prozent-Stelle, Andrea Munzert hat anfangs als Halbtagskraft mitgearbeitet. Das hatte sich zum Ende der alten Konstellation hin schon angenähert, jetzt haben beide die gleiche Stelle.

Und während Munzert nach rund sechs Jahren alle und alles im Stadtteil kennt, muss Fassing das noch nachholen. „Aber darauf habe ich richtig Lust, denn Preungesheim ist ein spannender Stadtteil. So viel kann ich nach ein paar Tagen schon sagen.“

Erste Kontakte gab es beispielsweise zum Stadtteilarbeitskreis, bei dem er an einer Sitzung teilnehmen konnte. Andere Kontakte wird ihm Andrea Munzert vermitteln. Und natürlich freut er sich auf kommenden Freitag, wenn das Quartiersmanagement – die meiste Vorbereitungsarbeit lag noch bei seiner Kollegin – den Markt der Möglichkeiten ausrichtet (siehe unten stehenden Text). „Da werde ich sicher alle relevanten Institutionen hier kennenlernen.“

Bei einem ersten Eindruck soll es aber natürlich nicht bleiben. Konkrete Ideen, welche Projekte er angehen will, hat Fassing zwar noch nicht. „Aber es ist klar, dass ich den Fokus meiner Arbeit auf das Thema Antidiskriminierung legen will.“ In diesem Bereich habe er auch schon bei der Bildungsstätte Anne Frank viel gemacht, vor allem mit Jugendlichen. Die in Preungesheim will er mit diesem hochaktuellen Thema erreichen und abholen. Bei der konkreten Ausarbeitung vertraut er daher auf seine Erfahrung als Politikwissenschaftler.

Bis dahin wird der 34-Jährige auch den Kontakt zu anderen Quartiersmanagern und -managerinnen suchen. Zu Heike Hecker, die dieses Amt in seinem Stadtteil Rödelheim ausübt, hat er bereits einen guten Draht, kennt sie von seinen dortigen ehrenamtlichen Aktivitäten. Denn in der Stadtteilarbeit, wenn auch in anderer Form wie Einkaufshilfen während der Corona-Zeit, ist Fassing schon erprobt. Gute Voraussetzungen also, um auch in Preungesheim anzukommen.