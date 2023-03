Ortsbeirat will das Parken erleichtern

Von: Fabian Böker

Teilen

Frankfurt-Nord Gremium sucht nach Lösungen für Parkplatzprobleme in Preungesheim.

Bei der heutigen Sitzung des Ortsbeirats 10 (Preungesheim, Eckenheim, Bonames, Frankfurter Berg, Berkersheim) steht die Parksituation im Ortsbezirk im Mittelpunkt. Gleich mehrere Anträge beschäftigen sich mit dem Thema.

So fordern die Grünen den Magistrat auf zu berichten, wie eine Eskalation der Park-Situation an der Ecke Niemandsfeld / Kullmannstraße in Zukunft vermieden werden kann. Die Grünen schlagen vor, an Stellen, an denen das Parken auf dem Bürgersteig jahrzehntelang toleriert wurde und mittlerweile mit Strafzetteln verfolgt wird, eine Anwohnerkommunikation einzuführen und das gewünschte Parkverhalten durch Straßenschilder anzuzeigen.

Mit der gleichen Stelle beschäftigt sich auch ein Antrag der CDU. Der fordert vom Magistrat, legale Parkmöglichkeiten in den beiden Straße zu schaffen. Das sei ein großer Wunsch der Anlieger und Anliegerinnen.

Eine weitere angespannte Parksituation hat die CDU in der östlichen August-Schanz-Straße festgestellt, insbesondere im Bereich der Hausnummern 38 bis 46. Dort soll daher nun jeweils ein Stellplatz freigegeben werden.

Die FDP wiederum formuliert es in einem Antrag allgemeiner und verfolgt damit das gleiche Ziel wie die Grünen. So soll das Gehwegparken im Ortsbezirk 10 erlaubt werden – und zwar überall dort, wo dieses auch ohne das Vorhandensein entsprechender Zeichen in der Vergangenheit ohne Beanstandungen praktiziert worden ist.

Neben den Anträgen wird das Thema auch direkt zu Beginn der Sitzung zur Sprache kommen. Dann werden Vertreterinnen und Vertreter des Straßenverkehrsamtes auf die Parksituation in einzelnen Straßen im Ortsbezirk 10 eingehen und Fragen der Anwesenden beantworten.

Der Ortsbeirat 10 trifft sich am heutigen Dienstag, 21. März , um 19.30 Uhr im großen Saal der Kreuzgemeinde Preungesheim, Alt-Preungesheim 22.