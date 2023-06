Grundschule auf Kirchenareal

Teilen

Die Architektur der Kirche ist außergewöhnlich. Der Erhalt ist aber noch unklar. © Monika Müller

Die Stadt hat vage Pläne für das St.-Christophorus-Gelände. Dezernentin Sylvia Weber stellt sie im Ortsbeirat 10 vor.

Lange war es ruhig um das Thema St. Christophorus. Die Kirche in der Straße An den drei Steinen sollte nach dem Wunsch des Bistums Limburg aufgegeben werden. Eine Initiative aus der Gemeinde heraus hat sich dagegen gewehrt. Die Stadt hatte dann angekündigt, zu prüfen, ob sie das Gelände erwirbt und eine Schule errichtet. Nun war Stadträtin Sylvia Weber (SPD) zu Gast auf der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates 10 (Preungesheim, Eckenheim, Bonames, Frankfurter Berg, Berkersheim) und hat den aktuellen Stand präsentiert.

Wirklich konkret war das alles nicht. Die Pläne stünden noch ganz am Anfang, man werde noch viele Gespräche führen, es würden noch einige Prüfungen anstehen. So lassen sich Webers Ausführungen zusammenfassen. Und dennoch ging Peter Hofer „positiv überrascht“ aus der Sitzung am Dienstagabend.

Hofer ist Mitglied des Kirchbauvereins, der aus der Initiative für den Erhalt des Kirchengebäudes hervorgegangen ist. Er ist mit einem schlechten Gefühl in die Sitzung gegangen, „weil es das Gerücht gab, dass die Stadt an ihrer Idee einer IGS festhalten will, was dann wohl gleichbedeutend mit dem Ende der Kirche gewesen wäre“.

Und in der Tat hatte die Stadt diese Idee, wie Sylvia Weber erklärte. Aber gerade weil dadurch die Kirche als Gebäude in Gefahr gewesen wäre, „haben wir davon Abstand genommen“, so die Dezernentin für Bildung, Immobilien und Neues Bauen. Daher verfolge man jetzt erst einmal die Idee einer vierzügigen Grundschule. Die könnte dann südlich der Kirche entstehen, dort, wo derzeit noch eine Kita steht. Eine solche könnte auch auf dem neu bebauten Gelände erhalten bleiben, sagte Weber, ebenso wie ein Kinder- und Familienzentrum denkbar sei.

Wie viele andere Fragen auch, bewegt sich die Stadt dort noch im Ungefähren. Die neue Schule könnte zweigeschossig werden – oder noch ein Staffelgeschoss zusätzlich erhalten. Das Kirchengebäude könnte Teil der Schule werden, als Aula oder Mensa – oder nach dem Vorbild der Paulskirche hybrid genutzt werden. Für kirchliche Angelegenheiten und Veranstaltungen. Ganz theoretisch könnte es aber auch der Fall sein, „dass wir gar keinen Bedarf für eine Schule haben“.

Für Michael Bartram-Sitzius, Fraktionsvorsitzender der SPD, war der Vortrag seiner Parteikollegin daher „viel zu unkonkret“. Man habe nichts Verbindliches erfahren, vieles sei zu vage geblieben. „Selbst die Frage nach dem Zustand des Kirchengebäudes muss ja erst noch geprüft werden“. Positiv hebt er aber den Ansatz, die Kirche generell erhalten zu wollen, hervor. „Das zeigt, dass die Interessen aus dem Stadtteil beachtet werden sollen.“

Sein Kollege von der FDP, Andreas Eggenwirth, sieht es ähnlich. Er nennt den Besuch Webers eine „Wischiwaschi-Veranstaltung“. Sollte es aber zu der Lösung einer Schule mit Erhalt der Kirche kommen, „wäre das „für uns okay“.

Gero Gabriel, Fraktionschef der CDU, sieht als „Idealfall immer noch den Erhalt des Status quo“. Das sei aber unrealistisch. Sollte es also zu einer Veräußerung des Grundstückes kommen, „fordern wir mit Nachdruck, dass zumindest das Kirchenschiff und die Kita erhalten bleiben“. Außerdem sollen sich Stadt und Bistum verpflichten, „hier weiterhin eine regelmäßige und dauerhafte kirchliche Nutzung sicherzustellen“. Der Kirchbau-verein müsse hier eng eingebunden werden.

Und das könnte passieren. Denn wie Peter Hofer erzählt, werde man das eigene Konzept jetzt noch einmal überarbeiten und es dann nach Rücksprache mit Sylvia Weber ihrem Dezernat überreichen.