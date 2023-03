Elterntaxis sorgen für Probleme

Von: Fabian Böker

Gefahren in der Boskoopstraße – Magistrat soll Situation entschärfen.

In der Boskoopstraße gibt es täglich gefährliche Situationen durch Lieferfahrzeuge und sogenannte Elterntaxis. So sieht es zumindest der Ortsbeirat 10 (Preungesheim, Eckenheim, Bonames, Frankfurter Berg, Berkersheim), der einen Antrag der SPD dazu einstimmig angenommen hat. Mit diesem soll der Magistrat gebeten werden, die Situationen zu entschärfen.

Es geht in erster Linie um die sehr breite Bürgersteigfront vor dem Haus Boskoopstraße 3. Diese werde, so die SPD in ihrem Antrag, „täglich in unzumutbarem Maß als Aushilfsparkfläche für Elterntaxis, Lieferdienste und sonstige Fahrzeuge benutzt“. Das passiere vor allem um kurz vor 8 Uhr, zwischen 8.30 und 9 Uhr sowie über den Nachmittag verteilt, in Zusammenhang mit den jeweiligen Abholzeiten für Kinder der Schule und des Kindergartens.

Fotos zeigen verschiedene Situationen. Manchmal wird in zweiter Reihe geparkt, andere Autos drehen mitten auf der Fahrbahn, zwischen den haltenden Fahrzeugen laufen die zur Schule oder Kita gebrachten Kinder umher.

Nach Beobachtungen der SPD-Fraktion würden dort jeden Tag in besagten Zeiträumen insgesamt zwischen 35 und 70 Fahrzeuge gezählt, die jeweils mehrere Minuten bis zu mehr als einer Stunde auf diesem Abschnitt des Gehwegs halten oder parken. Darüber hinaus komme es regelmäßig zu heftigen verbalen Auseinandersetzungen oder sogar zu tätlichen Übergriffen.

Daher solle der Magistrat nun „alle erforderlichen Maßnahmen einleiten“, wie es im Antrag heißt. Dazu könnten unter anderem Fahrradbügel oder Poller zählen, die so errichtet werden, dass das Halten und Parken an besagter Stelle unmöglich werde.