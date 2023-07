„Die Menschen sollen sehen, was es gibt“

Von: Fabian Böker

Teilen

Hier findet der Markt der Möglichkeiten statt: der Gravensteiner Platz. © Peter Jülich

Beim ersten Markt der Möglichkeiten sollen Initiativen aus dem Stadttteil vernetzt werden.

Nach rund sechs Jahren als Quartiersmanagerin in Preungesheim weiß Andrea Munzert, „dass es hier unglaublich viele verschiedene Angebote für die Menschen gibt, an denen sie partizipieren können“. Nur dass sie oftmals davon gar nichts wissen. Das soll sich aber jetzt ändern. Beim ersten Markt der Möglichkeiten am Freitag, 7. Juli, auf dem Gravensteiner Platz soll gezeigt werden, wie vielfältig der Stadtteil ist – und wie sich die Menschen hier engagieren können.

Munzert und ihr neuer Kollege Oliver Fassing haben ganz konkrete Vorstellungen von der Veranstaltung. Im hinteren Bereich des Platzes, unter den Kirschbäumen, werden Pavillons aufgebaut, die thematisch geordnet sind. „Einer beispielsweise steht für das Thema Bildung“, sagt Munzert. Dort präsentieren sich Initiativen oder Einrichtungen aus dem Stadtteil, die Bildungsangebote im Programm haben. „Einen anderen Pavillon bespielen Organisationen aus dem Beratungsbereich“, ergänzt Fassing. Auch zum Thema Eltern und Kinder und zum Thema Ehrenamt wird es Stände geben.

Ziel dahinter: „Die Menschen sollen sehen, was hier vor Ort alles angeboten wird. Und sollen sich dann vernetzen.“ Zu diesem Zweck können die Besucher und Besucherinnen auch selbst aktiv werden. Sie können auf Zettel schreiben, in welchen Bereichen sie sich gerne engagieren wollen. „Wir sammeln das dann, werten es bei einem Treffen zwei Wochen später aus und bringen dann alle Akteure und Akteurinnen zusammen“, blickt Munzert schon einmal voraus.

Und auch damit ist noch nicht alles vom Markt erzählt. In der Mitte des Platzes steht seit Anfang des Jahres das so genannte fliegende Künstlerzimmer, in dem Künstler und Künstlerinnen temporär arbeiten, leben und den kulturellen Austausch mit dem Menschen suchen. Dort wird noch einmal die Ausstellung zu zehn Jahren Quartiersmanagement gezeigt.

Der Markt Der Markt der Möglichkeiten wird vom Quartiersmanagement Preungesheim organisiert. Er findet am kommenden Freitag, 7. Juli, von 14 bis 17.30 Uhr auf dem Gravensteiner Platz statt. Neben den Angeboten , die vorgestellt werden, können Besucher und Besucherinnen im „fliegenden Künstlerzimmer“ auch selbst kreativ aktiv werden. Außerdem gibt es Jonglage und Kinderschminken. Alle Infos sind auch unter www.preungesheim.net zu finden. bö

Die wiederum ist ein Ergebnis des Beteiligungsprozesses, den das Quartiersmanagement im September 2022 angestoßen hat. Dabei wurden die Preungesheimer und Preungesheimerinnen befragt, was ihnen am Stadtteil gefällt, was fehlt, was besser gemacht werden sollte. In Zukunfts-Cafés haben die Menschen diskutiert, und dabei eben auch festgestellt, „dass viele tolle Angebote in Preungesheim nicht bekannt sind“, so Munzert.

Daher also nun der Markt der Möglichkeiten als „eine niedrigschwellige Informationsplattform, um verschiedenen Akteuren und Akteurinnen aus Preungesheim die Möglichkeit zu geben, sich untereinander besser kennen zu lernen“, so die Zusammenfassung der Quartiersmanagerin, die darin auch ihre Aufgabe perfekt beschrieben sieht: Aus dem Stadtteil kommt eine Idee, das Quartiersmanagement greift diese auf und arbeitet sie aus, stellt daraus ein Projekt auf die Beine, das bei der Vernetzung der Menschen vor Ort hilft und sorgt somit dafür, dass sich noch mehr Personen engagieren.

„Die Ergebnisse“, so Munzert, „wird man möglicherweise erst in Monaten, vielleicht sogar Jahren sehen. Aber das ist es uns wert.“