AfD-Anträge finden keine Zustimmung

Von: Fabian Böker

Im Ortsbeirat 10 sind sich alle Fraktionen einig: Anträge, die der AfD-Abgeordnete einbringt, kommen nicht durch. Egal, welchen Inhalt sie haben.

Der Magistrat möge berichten, ob und ab wann voraussichtlich mit dem geplanten Bauprojekt Am Hilgenfeld, Frankfurter Berg, begonnen wird und welche Kosten bisher für das Bauprojekt entstanden sind. Es sind Anträge wie dieser, die Manfred Dittrich im Ortsbeirat 10 (Preungesheim, Eckenheim, Bonames, Frankfurter Berg, Berkersheim) stellt. Eine Chance auf Zustimmung haben sie aber nicht, denn alle Fraktionen lehnen jede Art der Zusammenarbeit mit der AfD ab.

Die ist mit einer Person im Stadtteilgremium vertreten. Seit 2021 sitzt Manfred Dittrich dort. Der Rentner war einst in der SPD und für diese in der Eppsteiner Kommunalpolitik tätig. 2014 zog er nach Frankfurt, zwei Jahre trat er der AfD bei.

„Ich beobachte Herrn Dittrich seit seinem Einzug in den Ortsbeirat genau, ich habe noch nie eine rassistische oder faschistische Bemerkung von ihm wahrgenommen“, sagt Lothar Kramer, Fraktionschef der Linken. „Aber wir sind trotzdem vorsichtig, die AfD ist ein Wolf im Schafpelz.“ Man schaue sich alle Anträge von ihm an und entscheide dann, ob man ablehnt oder sich enthält. „Zustimmen werden wir aber nie.“ Einmal zum Beispiel habe Dittrich Wärmestuben gefordert. „Das können wir inhaltlich nicht ablehnen, zustimmen aber eben auch nicht“, so Kramer.

Ähnlich verfährt die FDP. Deren Fraktionsvorsitzender Andreas Eggenwirth erklärt: „Wir wollen denen keine Bühne bieten, wir lehnen die Anträge daher ab oder enthalten uns, stimmen aber auf keinen Fall zu.“

So wiederum war es bisher auch bei der SPD Usus. Im März hatte die Fraktion sich noch bei einem Antrag enthalten. Damals ging es um Ortsbeiratsmittel für ein Orgelprojekt der Bethaniengemeinde am Frankfurter Berg. In Zukunft werde das wohl nicht mehr passieren. Auch wegen der jüngsten Entwicklungen rund um die AfD auf Bundesebene „werden wir als SPD alle Anträge der AfD ablehnen“, sagt Fraktionsvorsitzender Michael Bartram-Sitzius.

Schon länger klare Kante zeigen die CDU und die Grünen im Ortsbeirat. Die Grünen, so ihre Fraktionschefin Annette Blome, sehen die AfD nicht im demokratischen Parteienspektrum. „Wir streben daher keine parlamentarische Zusammenarbeit und keine öffentliche Diskussion über AfD-Anträge in demokratischen Gremien an.“ Konkret sieht das dann so aus: Im Ortsbeirat 10 ist es üblich, dass alle Anträge auf der Tagesordnung II en bloc angenommen werden. Sollte eine Fraktion zu einem der dortigen Anträge Redebedarf oder Änderungswünsche haben, kann sie ihn auf die Tagesordnung I ziehen. Das machen die Grünen grundsätzlich mit allen Anträgen der AfD. Über diese wird dann aber nicht diskutiert, „wir lehnen sie dann direkt ab“.

Zu beobachten war das zuletzt auf der Sitzung im März, als Manfred Dittrich drei Anträge gestellt hatte. Seitdem hat er keinen einzigen mehr eingebracht. Für die Grünen ist das auch inhaltlich nicht schlimm, denn „die bisherigen AfD-Anträge haben uns die Ablehnung in den allermeisten Fällen nicht schwer gemacht“, so Blome.

Darauf weist auch Gero Gabriel hin. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion stellt, auch angesichts der jüngsten Äußerungen von Friedrich Merz, zudem klar: „Die Brandmauer hat Bestand. Wir wollen nach außen zeigen, dass es keine Zusammenarbeit mit dieser Partei gibt.“ Anträge der AfD werden daher kategorisch abgelehnt. Selbst wenn es mal einen Antrag gebe, der – als fiktives Beispiel nennt Gabriel Geld für den Friedhof Eckenheim – inhaltlich akzeptabel wäre, „dann müssen wir ihn eben in der kommenden Sitzung noch einmal selbst stellen“. Das möge kleinlich erscheinen, gibt er zu. „Aber in diesem Punkt müssen wir dann auch mal konsequent sein und ein Zeichen setzen.“

Für Werner Rudloff gibt es diese Kategorien nicht. Der fraktionslose Abgeordnete, einst bei den Bürgern für Frankfurt (BFF), hält es „für die Entwicklung der Stadtteile nicht für förderlich, wenn sinnvolle Anträge aufgrund der Parteizugehörigkeit grundsätzlich abgelehnt werden“.

Neben dem Ortsbeirat 10 ist es nur der Ortsbeirat 5 (Sachsenhausen, Niederrad und Oberrad), in dem mit Ernst-Peter Hahn ein Mitglied der AfD sitzt.