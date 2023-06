Stadtteilbotschafterin Temnit Tesfai: „Die meisten brauchen einfach ein offenes Ohr“

Die 18-jährige Temnit Tesfai will in einem Podcast über Probleme reden. Stiftung Polytechnische Gesellschaft © Stiftung Polytechnische Gesellschaft

Praunheims Stadtteilbotschafterin Temnit Tesfai spricht über mentale Gesundheit und ihren Podcast.

Frau Tesfai, Sie entwickeln einen Podcast, der sich an Jugendliche richtet. Um welche Themen geht es darin?

Der Oberbegriff ist mentale Gesundheit. Da gibt es dann viele Richtungen: zum Beispiel Depressionen, Essstörungen oder Schulstress.

Und wie sprechen Sie darüber?

Noch ist der Podcast in der Entwicklungsphase. Zu Beginn will ich Freunde und Freundinnen zu Gesprächen einladen und mich mit ihnen über unsere persönlichen Erfahrungen austauschen. Zudem werde ich auch eigene Recherchen zu den verschiedenen Themen einfließen lassen.

Vielen fällt es schwer, über ein Thema wie mentale Gesundheit zu sprechen. Wie haben Sie gemerkt, dass junge Menschen sich damit beschäftigen?

Schon früher in der Grundschule oder jetzt im Gymnasium habe ich mitbekommen, dass viele Leute damit zu kämpfen haben. Auch durch soziale Medien bekommt man mit, dass Jugendliche darunter leiden.

Glauben Sie, dass in Ihrer Altersgruppe das Wissen darüber fehlt, wie man mit solchen Belastungen umgehen kann?

Ja. Alleine im Gespräch mit Freunden und Freundinnen war es oft schwer, einen guten Rat zu finden. Wenn dir etwas anvertraut wird, denkst du oft erstmal: Wie soll ich darauf jetzt reagieren?

Ihr Podcast soll also eine Art Ratgeber sein?

Ich will und kann keine Therapeutin sein. Was die allermeisten Leute brauchen, ist glaube ich einfach ein offenes Ohr. Und ich will zumindest einen Lösungsansatz mitgeben, von dem ich entweder durch eigene Recherche oder durch das Gespräch mit anderen erfahren habe.

Das STipendium Temnit Tesfai , 18 Jahre alt, wohnt in Praunheim und besucht die 12. Klasse der Liebigschule. Wer sie bei ihrem Projekt unterstützen möchte, kann sie per E-Mail an temnit.tesfai@gmail.com kontaktieren. Seit 2007 unterstützt die Stiftung Polytechnische Gesellschaft mit einem Stipendienprogramm junge Leute, ihre Ideen in Frankfurt umzusetzen. Bisher haben 180 Stadtteil-Botschafter:innen in 142 Projekten den Zusammenhalt in den Frankfurter Stadtteilen gestärkt. Die Stipendien werden regelmäßig von der Stiftung ausgeschrieben. Infos zum Projekt und zur Bewerbung gibt es unter www.stadtteil-botschafter.de sowie bei Projektleiterin Silja Flach, die per E-Mail an flach@sptg.de erreichbar ist. Die FR stellt in einer losen Interviewserie die aktuelle Generation der Stadtteil-Botschafter und -Botschafterinnen vor. 15 junge Leute im Alter zwischen 15 und 27 Jahren nehmen am Jahrgang 2022 / 23 teil. sth

Warum ist so ein Angebot für Jugendliche wichtig?

Ich persönlich habe das Gefühl, dass sich junge Menschen sehr oft missverstanden fühlen von der älteren Generation. Wenn einen etwas belastet und man es deshalb nicht schafft, alle Aufgaben zu erledigen, wird man schnell als faul angesehen. In der Schule hatte ich ein solches Erlebnis, als eine Klassenkameradin es nicht geschafft hat, wegen ihrer Angststörung eine Präsentation zu halten. Die Lehrerin hielt das für eine Ausrede. Das mitzuerleben, war sehr unangenehm.

Weshalb haben Sie sich für das Format des Podcast entschieden?

Aus meiner Sicht ist das eine gute Möglichkeit, Jugendliche zu erreichen. Meine Freundinnen und ich mögen Podcasts sehr gerne. Und ich sehe mich nicht als YouTuberin.

Wie kommen Sie mit der Entwicklung des Podcast voran?

Am Anfang war es schwer, denn es war für mich etwas komplett Neues. Die größte Hürde war der Redeaspekt. Ich sehe mich nicht als Person, die flüssig redet und ein großes Vokabular hat. Ich habe dann versucht, mir das Ganze durch YouTube-Videos selbst beizubringen. Manchmal habe ich bis 1 Uhr nachts Testfolgen aufgenommen. Für manche Testfolgen habe ich mich auch mit anderen unterhalten. Heute bin ich eine Person, die viel mehr wagt und auch ihre Meinung stärker äußert.

Wie hat Ihren Freunden und Freundinnen das Format gefallen?

Sie haben nach den Testfolgen oft gesagt: Es ist voll schön, wie du anderen Menschen zuhörst. Da ist mir eine Last von den Schultern gefallen. Denn ich habe gemerkt: Ich muss nicht die Therapeutin sein, die einen Plan mitgibt.

Wann möchten Sie die ersten Podcast-Folgen veröffentlichen?

Ich möchte das Projekt nach dem Stipendium umstrukturiere, in Form eines christlichen Podcasts. Mir haben die Bibel und mein Glauben schon oft weitergeholfen, zum Beispiel bei Zweifeln an meinen Leistungen, meinem Aussehen oder bei Liebeskummer. Es wird um die gleichen Themen gehen wie jetzt, aber mit christlicher Perspektive. Mein Ziel ist es, alle zwei Wochen eine Folge auf Plattformen wie Spotify zu veröffentlichen. Momentan suche ich noch nach einem Aufnahmeraum in Frankfurt und nach möglichen Gästen.