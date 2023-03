Praunheim endlich aufwerten

Von: Sonja Thelen

Eines der Ziele des Rahmenplans Praunheim war, die Anbindung an die Nidda zu verbessern. © Renate Hoyer

KunstWerk Praunheim fordert die zeitnahe Umsetzung beim Rahmenplan Praunheim. Der Verein will die beiden Oberbürgermeister-Kandidaten in die Pflicht nehmen.

Vor zehn Jahren hatte die Stadt zu einer Ideenwerkstatt eingeladen, um Wünsche zur Gestaltung der Ortsmitte in einen „Rahmenplan Praunheim“ einfließen zu lassen. Ziele waren etwa die Aufenthaltsqualität und die Anbindung an die Nidda zu verbessern, verkehrsberuhigende Projekte und die Umnutzung des denkmalgeschützten Gebäudes der Praunheimer Werkstätten. Es folgten Arbeitstreffen und im Juni 2013 eine Abschlussveranstaltung, auf der der Plan vorgestellt wurde.

Seither ist nicht viel passiert, moniert KunstWerk Praunheim. Die Kandidaten in der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters nimmt der Verein in die Pflicht und fordert sie auf, die durch Ideenwerkstätten geschürten Hoffnungen der Bürger:innen auch zu erfüllen. „Es sind tolle Ideen für die Aufwertung des Ortskerns entstanden. Es ist frustrierend, wenn uns der Magistrat nach zehn Jahren das Aufstellen von zwei Parkbänken als erste Erfolge verkaufen will. Wir haben 250 Unterschriften von Bürger:innen gesammelt, die endlich sehen wollen, dass ihre Ideen umgesetzt werden“, sagt die Vorsitzende Gabriela Bloem.

In Praunheim seien Gelegenheiten verpasst worden, um erste Umgestaltungen zu realisieren. „So sollte an der Graebestraße im Umfeld von Kirche und Gemeindehaus ein Platz mit drei Bäumen entstehen. Aber als sich die Chance bot, ein kleines privates Grundstück für diesen Zweck zu erwerben, gab es niemanden in der Verwaltung, der sich dafür zuständig fühlte“, so Bloem.

Die übergangsweise Nutzung der ehemaligen Werkstätten für geflüchteter Menschen ab 2016 habe die Ausgangslage verändert, so Bloem. Doch dürfe das keine Ausrede für Untätigkeit sein. Sie regt an, in einem ersten Schritt die Kreuzung Alt Praunheim/ In der Römerstadt neu zu ordnen.

KunstWerk Praunheim hatte sich 2011 gegründet, um mehr Kunst und Kultur in den Stadtteil zu bringen. Mittlerweile hat der Verein zahlreiche Kulturveranstaltungen organisiert und die Initiative Lebendiges Praunheim ins Leben gerufen, die sich für die Umsetzung des Rahmenplans engagiert. the