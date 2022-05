Pläne für das soziale Zentrum in Westhausen

Von: Sonja Thelen

Teilen

In der Siedlung Westhausen soll ein sozial-medizinisches Nachbarschaftszentrum entstehen. Die Pläne für das Gelände des ehemaligen Gemeindetreffs in der Kollwitzstraße stellt am Samstag, 14. Mai, eine Bürgerinitiative vor.

Im ehemaligen evangelischen Gemeindetreff in Westhausen soll ein soziales und medizinisches Nachbarschaftszentrum, kurz Somena, entstehen. Dafür hat sich eine Initiative mit Unterstützung des örtlichen Quartiersmanagement eingesetzt. Ihr Konzept will sie am Samstag, 14. Mai, ab 13 Uhr auf dem Gelände an der Kollwitzstraße 5-7 in einer Informationsveranstaltung der Öffentlichkeit vorstellen.

Das Areal ist mittlerweile in städtischem Besitz. Für das neue Zenturm hat die Initiative mittlerweile Stimmen von Befürwortenden gewonnen, berichtet einer der Initiatoren, Oliver Wittich. Referenten aus dem „medizinischen Bereich, die an der Universitätsklinik und an der Universität lehren“ werden kommenden Samstag die Aufgaben eines medizinischen Zentrums erläutern. Auch der Sozialverband VdK Kreisverband Frankfurt unterstützt das Vorhaben. Vorsitzende Hannelore Schüssler wird am Infotag in einem Redebeitrag Funktionen eines sozialen Zentrums skizzieren.

Im März hatte der für Westhausen zuständige Ortsbeirat 7, der sich seit Jahren Gedanken über die künftige Nutzung des ehemaligen Gemeindetreffs macht, mit großer Mehrheit für die Einrichtung eines sozial-medizinischen Nachbarschaftszentrums gestimmt. Die Errichtung einer weiteren Schule und Kindertagesstätte auf dem Gelände lehnten mehrere Fraktionen ab. Stattdessen könnten unter einem Dach niedergelassene Ärzte, Senioren- und Nachbarschaftstreff, Hausaufgabenhilfe und andere Angebote unterkommen, so die Idee.

Über das Projekt führe die Gruppe derzeit viele „vielschichtige Gespräche“ mit den beteiligten Dezernaten und Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung, sagt Wittich. „Es gilt Überzeugungsarbeit zu leisten“, damit die Notwendigkeit eines nachbarschaftlichen sowie einer medizinisch-sozialen Anlaufstelle in der Siedlung Westhausen anerkannt wird, sagt er.