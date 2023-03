Pop-up-Bus für Depeche Mode

Von: Thomas Stillbauer

Der Bus für Depeche Mode. © ANOTHER DIMENSION/PR

Kommenden Mittwoch parkt der Doppeldecker in Frankfurt – an Bord exklusive Fan-Artikel der britischen Band und ein Gewinnspiel.

An diesem Freitag erscheint das neue Album der britischen Kultband Depeche Mode. „Memento Mori“ heißt es. Passend dazu tourt ein Doppeldeckerbus eine Woche lang durch acht deutsche Großstädte. Am Mittwoch, 29. März, macht er von 12 bis 18 Uhr Halt vor dem Szenetreff Massif Central, Eschersheimer Landstraße 28.

Für die Fan-Aktion hat der Bus exklusive Fan-Artikel an Bord, die es sonst nirgends gebe, heißt es in der Ankündigung: T-Shirts, Taschen – und das neue Album in Spezialeditionen auf rotem Vinyl oder als Kassette. Es gibt eine Fotobox und eine Verlosung von drei Mal zwei Tickets für das deutsche Auftaktkonzert zur Tour in Leipzig am 26. Mai, der ersten Depeche-Mode-Tour seit fünf Jahren. Die glücklichen Gewinner dürfen dann bei einem „Meet & Greet“ die Band sogar persönlich treffen. Zu Livekonzerten in Frankfurt kommen die Elektronikhelden an gleich zwei Abenden, am 29. Juni und am 1. Juli, ins Waldstadion.

„Memento Mori“ ist das 15. Studioalbum von Depeche Mode. Eine ausführliche Besprechung bringt die Frankfurter Rundschau in der Samstagausgabe.