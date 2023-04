Vorfall bei Gucci: Powershopping mit Polizeibegleitung in Frankfurt

Von: Stefan Behr

Teilen

Das wahrscheinliche Ende einer Einkaufsfahrt in die City – immerhin ohne Parkplatzproblem. © Rolf Oeser

Eine Schlägerei in der Goethestraße vor dem Gucci-Store sorgt für einen Einsatz in der Frankfurter Innenstadt.

Frankfurt – Ein heftiges Shopping-Scharmützel hat am späten Samstagnachmittag (22. April) für einen Großeinsatz der Polizei in der Goethestraße und Umgebung gesorgt.

Wie die Polizei mitteilt, war es gegen 16 Uhr in der Warteschlange vor dem Gucci-Store zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei dort stehenden Männern gekommen. Der Grund des Streits ist noch unklar, aber jedenfalls wurde er zunächst verbal geführt, bis einer der Männer dem anderen plötzlich mit der Faust ins Gesicht schlug und dann auch noch mit einer Reizstoffsprühpistole auf ihn schoss.

Frankfurt: Mann nach Auseinandersetzung bei Gucci festgenommen

Anschließend hatten beide Männer offenkundig ein wenig die Lust am Einkaufsbummel verloren und suchten zügig das Weite in verschiedenen Richtungen. Über eventuelle Verletzungen ist nichts bekannt.

Der Angreifer ist nach wie vor flüchtig, er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, circa 30 bis 45 Jahre alt, kurze schwarze Haare, schwarzer Bart. Eventuelle Zeug:innen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 755 101 00 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Immerhin konnte der Geschädigte kurz darauf an der Ecke Stresemannallee/Gartenstraße in Sachsenhausen festgenommen werden. Ob das Bild tatsächlich den Mann zeigt, konnte die Polizei am Sonntag zwar nicht bestätigen, aber Uhrzeit und Ort der Festnahme stimmen überein. Und auch der hochmotorisierte Sportwagen der Luxusklasse, aus dem der Betroffene gewaltsam entfernt werden musste, passt zu der Klientel der Goethestraße. Die Ermittlungen dauern an. (Stefan Behr)

Anstehen bei Louis Vuitton auf der Goethestraße in Frankfurt bedient die komplette Gefühlspalette.