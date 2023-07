Polizei räumt besetzte Dondorf-Druckerei in Frankfurt

Von: Florian Dörr

Seit mehreren Wochen halten Aktivisten die ehemalige Dondorf-Druckerei in Frankfurt-Bockenheim besetzt. Nun ist die Polizei zur Räumung angerückt.

Frankfurt – Die Polizei Frankfurt ist seit den frühen Morgenstunden am Mittwoch (12. Juli) im Einsatz in Bockenheim. Hier hatten mehrere Personen am 24. Juni die ehemalige Dondorf-Druckerei besetzt. In diesem Zusammenhang stellte die Goethe-Universität, die die Landesliegenschaft als derzeitige Besitzerin nutzt, und somit das Hausrecht innehat, Montag (10. Juli) Strafanzeige und Strafantrag gegen die Besetzer:innen. Nun räumt die Polizei das besetzte Areal an der Sophienstraße in Frankfurt.

Die Aktivist:innen wollen verhindern, dass das Gebäude der Dondorf-Druckerei in Frankfurt-Bockenheim, das 1873 vom jüdischen Unternehmer Bernhard Dondorf errichtet wurde, abgerissen wird. Genau das aber möchte das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik (MPIEA), um einen Neubau errichten zu können. Anforderungen an Statik, Barrierefreiheit, Brandschutz, Schallschutz und Schadstofffreiheit seien mit dem Altbau nicht umzusetzen.

Aktivist:innen wollen Abriss der Dondorf-Druckerei in Frankfurt verhindern

Die Aktivist:innen dagegen wollen den Abriss der Dondorf-Druckerei aus zwei Gründen verhindern. Zum einen wegen ihrer Geschichte. Zum anderen aus Klimaschutzgründen. Ein Abriss würde enorm viel „graue Energie“ zerstören.

Aktivist:innen sitzen im Innenhof der besetzten ehemaligen Dondorf-Druckerei. © Rainer Rüffer

Nun also die Räumung. „Die Polizei gewährleistet im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags – der Abwehr von Gefahren und Verfolgung von Straftaten – die Durchsetzung des Hausrechts. Sie hat diesen Einsatz intensiv und gründlich vorbereitet und ist mit einer ausreichenden Anzahl an Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, darunter auch Spezialkräfte, vor Ort“, heißt es bei den Beamten.

Verkehrsbehinderungen in Frankfurt-Bockenheim wegen Räumung der Dondorf-Druckerei

Auf dem besetzten Areal wurden am Mittwochmorgen mehrere Personen angetroffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollen die Aktivist:innen – sofern ihre Identität zur Sicherung des Strafverfahrens feststeht – nach Angaben der Polizei Frankfurt wieder entlassen werden.

Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen an der ehemaligen Dondorf-Druckerei kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Sophienstraße. (fd)